Mötesplatsen – Gratis anslagstavla. Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad torsdag, 26 augusti 2021, 00:04 av Redaktionen

TORSDAG 26 AUGUSTI

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Djurens Vänner

Nicolaigården 18: Årsmöte.

Folkets Hus i dag

17.30 Respect, 11 år

18.00 Sista brevet från din älskade, Barntillåten

20.30 Escape Room 2: No Way Out, 15 år

FREDAG 27 AUGUSTI

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Klubb Maritim

SS Westgötarnas klubbhus Framnäshamnen; 19 Årsmöte. Förtäring.

Föranm till 076 0440 597 senast 22 aug.

Folkets Hus i dag

15.30 Eva & Adam, Barntillåten

16.00 Tigrar, 11 år

17.30 Free Guy, 11 år

18.30 Pinocchio, 7 år

20.00 Candyman, 15 år

21.00 Reminiscence, 15 år

LÖRDAG 28 AUGUSTI

Folkets Hus i dag

15.00 Eva & Adam, Barntillåten

15.30 Spirit – vild och fri, 7 år

17.00 The Father, 11 år

17.30 Tigrar, 11 år

19.15 The Suicide Squad, 15 år

20.00 Candyman, 15 år

SÖNDAG 29 AUGUSTI

Strö Hembygdsförening

Tolsjö bygdegårds altan: 15 årsmöte. Medtag kaffekorg. Även nya intresserade.

Örslösa Hembygdsförening

Kvarnbacken: 14 Årsmöte. Frida Nilsson informerar. Fika.

Folkets Hus i dag

15.00 Eva & Adam, Barntillåten

15.30 Ainbo – Amazonas väktare, 7 år

17.00 Pinocchio, 7 år

17.30 The Green Knight, 11 år

19.45 Candyman, 15 år

20.15 Reminiscence, 15 år

MÅNDAG 30 AUGUSTI

Folkets Hus i dag

17.15 Respect, 11 år

17.45 Summer of 85, 11 år

20.00 Flykt, 15 år

20.15 Free Guy, 11 år

TISDAG 31 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

Folkets Hus i dag

17.30 The Father, 11 år

18.00 Sista brevet från din älskade, Barntillåten

19.45 Reminiscence, 15 år

20.30 Escape Room 2: No Way Out, 15 år

ONSDAG 1 SEPTEMBER

Folkets Hus i dag

11.00 The Father, 11 år

11.30 Respect, 11 år

13.15 Tigrar, 11 år

14.30 Summer of 85, 11 år

15.45 Sista brevet från din älskade, Barntillåten

17.00 Höststart Geek Academy

18.15 After We Fell, 11 år

20.15 Reminiscence, 15 år

20.30 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 11 år

TORSDAG 2 SEPTEMBER

SKPF-pensionärerna

Nicolaigården Lidköping: 15 Årsmöte. Föranm delt till 0704856134 före 29 aug.

Jälevikens Vägsamfällighetsförening enskilda vägen 26652

Tolsjö bygdegård: 19 Årsmöte. Välkomna.

Folkets Hus i dag

17.45 The Father, 11 år

18.00 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 11 år

20.00 Pinocchio, 7 år

20.45 After We Fell, 11 år

FREDAG 3 SEPTEMBER

LÖRDAG 4 SEPTEMBER

Neuro Skaraborg Väst

Skogshyddan Lidköping: 14 Träff med fika och underhållning. Anm delt till 0730-510641.

MÅNDAG 6 SEPTEMBER

Lidköpings Gymnastikförening

Idrottshistoriska, Stadsträdgården: 18,30 samling utanför. Årsmöte.

ONSDAG 8 SEPTEMBER

SPF Seniorerna Lidköping

Start för bridgekurs. Anm till 070-3466436.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Romanskonsert

Sigfridskyrkan: 17 Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Magnus Svensson, piano. Arr: Lidköpings konsertförening.

MÅNDAG 13 SEPTEMBER

IFK Lidköping

Idrottens hus: 18 Årsmöte.

TORSDAG 16 SEPTEMBER

Lidköpings konsertförening

19: Romansafton (enl prel progr – info) Karl-Magnus Fredriksson (baryton) och Magnus Svensson (piano).

TORSDAG 30 SEPTEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus Framnäshamnen: 19 Månadsmöte med Bengt Ahrle, Göteborg, som berättar.

OBS Ev. restriktioner.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.

TORSDAG 7 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: 19: (enl prel progr – info) Storbandsjazz med Elaria Storband

ONSDAG 13 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 19 (enl prel progr – info) Musik av Bach, Paganini och Mozart spelas av Trio Andréas Brantelid (cello), Daniel Härenstam (gitarr) och Nils Erik Sparf (violin).

FREDAG 22 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

S:t Nicolai kyrka: 19 (enl prel progr – aktuell info) Göteborg Baroque spelar Bach. Fyra sångsolister och åtta instrumentalister samt Magnus Kjellson (klaviorganum).

TORSDAG 28 OKTOBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen: 19 Månadsmöte, filmafton.

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 4 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: (enl prel progr – aktuell info) Jazzkonsert med Sinne Eeg (sång) och Josh Nelson (piano).

LÖRDAG 13 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 17 (enl prel progr – aktuell info) Vertavokvartetten spelar musik av Sib3elius och Beethoven.

LÖRDAG 20 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Stenhammarkyrkan: 15 (enl prel progr – aktuell info)Zemlinskikvartetten (tjeckiisk stråkkvartett) och Karin Dornbusch (klarinett) spelar musik av Von Zemlinski, Smetana och Brahms.

TORSDAG 25 NOVEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen; 19 Månadsmöte. *

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 2 DECEMBER

Lidköpings konsertförening

Musikskoloan 19: (enl prel progr – aktuell info) Kammarmusikalisk improvisation för piano och slagverk.