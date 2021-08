Mötesplatsen – Gratis anslagstavla. Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad söndag, 22 augusti 2021

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

Skicka in ditt evenemang till redaktion@lidkopingsnytt.nu.

SÖNDAG 22 AUGUSTI

Folkets Hus i dag

15.00 Sune – uppdrag: midsommar, Barntillåten

15.30 Ainbo – Amazonas väktare, 7 år

17.00 Jungle Cruise, 11 år

17.30 Summer of 85, 11 år

19.45 Free Guy, 11 år

20.00 The Ice Road, 15 år

21.00 Cykelbio: Scream, fri entré. Mekens innergård, Fabriksgatan.

MÅNDAG 23 AUGUSTI

Vinninga PRO

Tolsjö Bygdegård: 13,30 Årsmöte.

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Vänerslkingan

Källstorps dansban: 18 Årsmöte

Samrådsmöte

ViaTeams: 18 Digitalt samrådsmöte om stadsutvecklingsplanen för Lidköping. Länk på www.lidkoping.se/stadsutvecklingsplan

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården: 18 nybörjarkväll för måndagsträningen/intervallerna.

Folkets Hus i dag

17.30 Flykt, 15 år

18.00 The Suicide Squad, 15 år

19.30 The Green Knight, 11 år

TISDAG 24 AUGUSTI

Meken-Minnet

Egna lokalen; 09: Årsmöte.

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Lidköpings Motorcykelklubb

Motorstadion; 18 Årsmöte.

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

Sunnersbergs Hembygdsförening

Hembygdsgården: 15. Årsmöte. Ta med eget fika.

Folkets Hus i dag

17.30 Sista brevet från din älskade, Barntillåten

18.00 Free Guy, 11 år

20.00 The Ice Road, 15 år

20.30 Escape Room 2: No Way Out, 15 år

ONSDAG 25 AUGUSTI

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Folkets Hus i dag

11.00 Respect, 11 år

11.30 Summer of 85, 11 år

13.45 Herself, 11 år

14.00 Sista brevet från din älskade, Barntillåten

16.00 The Father, 11 år

16.30 Spirit – vild och fri, 7 år

18.15 Herself, 11 år

18.30 Fast & Furious 9, 11 år

20.30 The Green Knight, 11 år

TORSDAG 26 AUGUSTI

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Djurens Vänner

Nicolaigården 18: Årsmöte.

Folkets Hus i dag

17.30 Respect, 11 år

18.00 Sista brevet från din älskade, Barntillåten

20.30 Escape Room 2: No Way Out, 15 år

FREDAG 27 AUGUSTI

Musikskolan Lidköping

Nybörjar info denne vecka 16-17 och 17,30-18,30. Instrument och sång. Pröva på. Boka tid tel 0733-553197.

Klubb Maritim

SS Westgötarnas klubbhus Framnäshamnen; 19 Årsmöte. Förtäring.

Föranm till 076 0440 597 senast 22 aug.

SÖNDAG 29 AUGUSTI

Strö Hembygdsförening

Tolsjö bygdegårds altan: 15 årsmöte. Medtag kaffekorg. Även nya intresserade.

TISDAG 31 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

TORSDAG 2 SEPTEMBER

SKPF-pensionärerna

Nicolaigården Lidköping: 15 Årsmöte. Föranm delt till 0704856134 före 29 aug.

Jälevikens Vägsamfällighetsförening enskilda vägen 26652

Tolsjö bygdegård: 19 Årsmöte. Välkomna.

LÖRDAG 4 SEPTEMBER

Neuro Skaraborg Väst

Skogshyddan Lidköping: 14 Träff med fika och underhållning. Anm delt till 0730-510641.

ONSDAG 8 SEPTEMBER

SPF Seniorerna Lidköping

Start för bridgekurs. Anm till 070-3466436.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Romanskonsert

Sigfridskyrkan: 17 Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Magnus Svensson, piano. Arr: Lidköpings konsertförening.

TORSDAG 16 SEPTEMBER

Lidköpings konsertförening

19: Romansafton (enl prel progr – info) Karl-Magnus Fredriksson (baryton) och Magnus Svensson (piano).

TORSDAG 30 SEPTEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus Framnäshamnen: 19 Månadsmöte med Bengt Ahrle, Göteborg, som berättar.

OBS Ev. restriktioner.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.

TORSDAG 7 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: 19: (enl prel progr – info) Storbandsjazz med Elaria Storband

ONSDAG 13 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 19 (enl prel progr – info) Musik av Bach, Paganini och Mozart spelas av Trio Andréas Brantelid (cello), Daniel Härenstam (gitarr) och Nils Erik Sparf (violin).

FREDAG 22 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

S:t Nicolai kyrka: 19 (enl prel progr – aktuell info) Göteborg Baroque spelar Bach. Fyra sångsolister och åtta instrumentalister samt Magnus Kjellson (klaviorganum).

TORSDAG 28 OKTOBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen: 19 Månadsmöte, filmafton.

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 4 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: (enl prel progr – aktuell info) Jazzkonsert med Sinne Eeg (sång) och Josh Nelson (piano).

LÖRDAG 13 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 17 (enl prel progr – aktuell info) Vertavokvartetten spelar musik av Sib3elius och Beethoven.

LÖRDAG 20 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Stenhammarkyrkan: 15 (enl prel progr – aktuell info)Zemlinskikvartetten (tjeckiisk stråkkvartett) och Karin Dornbusch (klarinett) spelar musik av Von Zemlinski, Smetana och Brahms.

TORSDAG 25 NOVEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen; 19 Månadsmöte. *

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 2 DECEMBER

Lidköpings konsertförening

Musikskoloan 19: (enl prel progr – aktuell info) Kammarmusikalisk improvisation för piano och slagverk.