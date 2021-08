Vänerns yta steg 8 centimeter

Publicerad fredag, 20 augusti 2021, 10:13 av Björn Smitterberg

De senaste dagarnas regnväder har haft effekt på Vänerns nivå. Dels har det regnat rakt ned i Vänern, och dels har flera vattendrag som mynnar ut här varit överfyllda och har ännu kraftigt flöde.

Efter en lång nedåtgående trend var ytan i dag på 44,47 meter vilket är 8 centimeter över nivån för en vecka sedan.

Sjöfart

Till Lidköping väntas de närmaste dagarna:

”Niklas” med last från Gibraltarområdet i dag fredag. Hon avgår därefter till Mukran nära Sassnitz i Tyskland.

”Anita Hagerdorn” kommer under lördagen med last från danska hamnar och avgår till Gibraltar.

”Åland” återkommer på söndag med last från Rostock.

På måndag väntas Thunfartyget ”Alice” med last från spanska medelhavshamnar.

På torsdagen, igår, kom ”Sofia” till Hönsäters hamn. Men det finns inga ytterligare uppgifter om henne eller hennes last.