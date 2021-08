Skräcken kommer till ”Mekens” innergård på cykelbio

Här är nya filmerna på Folkan på fredag

Publicerad torsdag, 19 augusti 2021, 14:30 av Redaktionen

På söndag är det äntligen dags för cykelbioturnén att landa hemma i Lidköping. Åskådarna tas till den fiktiva staden Woodsboro i Kalifornien för att möta en av filmhistoriens klassiska seriemördare i filmen Scream från 1996. Denna gång genomförs föreställningen på Mekens innergård på Fabriksgatan 2. Vid regn flyttas visningen in i verkstaden. Fri entré, medtag egen stol. Kioskförsäljning på plats.

Här är fredagens premiärfilmer på Folkets hus.

Flykt

Den sanna historien om Amin, som tvingas konfrontera sitt förflutna för att rädda sin framtid. Han flydde från Afghanistan till Danmark som ensamresande barn. Nu, som 36-åring, är han en framgångsrik akademiker och ska gifta sig med sin pojkvän. Men han har hemligheter som hotar att rasera det liv han har byggt upp. För första gången berättar han hela sin historia för en nära vän.

Språk: Danska, engelska, dari, ryska, svenska – svensk text

Regissör: Jonas Poher Rasmussen

Längd: 1 tim 29 min

Ålder: Från 15 år

The Father

Se en suverän Anthony Hopkins i ett nära och nervigt drama om åldrande. Anthony närmar sig de 80, men i hans ögon finns ingen anledning till oro – han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Florian Zeller

Skådespelare/medverkande: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell

Ålder: 11 år

Längd: 1 tim 37 min

Fredag

16.30 Spirit – vild och fri

17.00 Flykt

18.30 The Father

19.00 Free Guy

20.45 Escape Room 2: No Way Out

Lördag

13.30 Respect

14.00 Biet Maya och det gyllene ägget

16.00 Spirit – vild och fri

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 The Father

18.45 The Suicide Squad

20.15 Old

Söndag

15.00 Sune – uppdrag: midsommar

15.30 Ainbo – Amazonas väktare

17.00 Jungle Cruise

17.30 Summer of 85

19.45 Free Guy

20.00 The Ice Road

21.00 Cykelbio: SCREAM

Måndag

17.30 Flykt

18.00 The Suicide Squad

19.30 The Green Knight

Tisdag

17.30 Sista brevet från din älskade

18.00 Free Guy

20.00 The Ice Road

20.30 Escape Room 2: No Way Out

Onsdag

11.00 Respect

11.30 Summer of 85

13.45 Herself

14.00 Sista brevet från din älskade

16.00 The Father

16.30 Spirit – vild och fri

18.15 Herself

18.30 Fast & Furious 9

20.30 The Green Knight

Torsdag

17.30 Respect

18.00 Sista brevet från din älskade

20.30 Escape Room 2: No Way Out

