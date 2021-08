700 miljoner till lönesatsning – anges som första steg

Publicerad onsdag, 18 augusti 2021, 14:43 av - Inskickat material

– I den antagna budgeten för Västra Götalandsregionen har GrönBlå Samverkan avsatt en stor satsning på 700 miljoner kronor under tre år för att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner. Det är oerhört glädjande att under 2022 kunna inleda lönesatsningen. Under år ett kommer ett särskilt fokus ligga på de yrkesgrupper som har en medellön under rikssnittet och som ligger längst från målbilden för jämställda löner. Det säger Linn Brandström (M) ordförande i Personalutskottet.

– Personalutskottet har nu beslutat hur de första 235 miljoner kronor ska fördelas ut till förvaltningarna. Detta är en stor extra satsning. Det är viktigt att poängtera att satsningen sker skilt från utrymmet i ordinarie löneöversyn och utan att ordinarie budget för lön minskas, fortsätter Cecilia Andersson (C) ledamot i Personalutskottet.

– Vi ser det som viktigt att satsningen kan påbörjas så snart som möjligt. I ett första steg kommer fokus ligga på bland annat sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Satsningen kommer pågå under tre år och vidgas till fler yrkeskategorier, säger Carina Liljestrand (L) ledamot i Personalutskottet.

– Lönerna i Västra Götalandsregionen ska självklart vara konkurrenskraftiga och jämställda. Målet är att ha en utveckling av lönerna, främst inom sjukvården, så dessa når upp till minst riksgenomsnittet för respektive yrkesgrupp med prioritering för jämställda löner, menar Tina Ehn (MP) ersättare i Personalutskottet.

– Viktigt är också att lönerna är konkurrenskraftiga och att vi inte tappar i medellönenivå gentemot omgivande regioner, avslutar Maria Nilsson (KD) ersättare i Personalutskottet.

/Pressmeddelande