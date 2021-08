Vänern; 27 cm under

Publicerad fredag, 13 augusti 2021, 09:54 av Björn Smitterberg

Vänerns yta var på fredagsmorgonen 27 centimeter under det normala för augusti. Nivån var på 44,43 meter. Det är en liten ändring sedan förra veckan.

Till Lidköpings hamn väntas under lördagen ”Aspen” med last från Hull.

Under söndagen väntas två fartyg, det är ”Rix Eleonora” med last från holländska hamnar, samt Thunfartyget ”Helge” (på bilderna) som har last från Gent.

På måndag väntas ”Arctica Hav” med last från Polen och på tisdag väntas ”Tuna”.