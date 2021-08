Fallande priser på bostadsrätter i Lidköping

Publicerad tisdag, 10 augusti 2021, 11:05 av Redaktionen

Priserna på bostadsrätter har fallit i pris under de senaste tre månaderna, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Prisfallet har varit 5,3 procent och i snitt betalades 13861 kronor per kvadratmeter. Statistiken bygger på 100 överlåtelser.

Villapriserna har fortsatt öka om även i liten takt. Plus 1,7 % noteras av Svensk Mäklarstatistik. Uppgiften bygger på 60 överlåtelser och medelpriset var 3,523 miljoner kronor per fastighet, och 26734 per kvadratmeter.