Mötesplatsen – Gratis anslagstavla. Evenemang och möten – anmäl dina gratis

LÖRDAG 7 AUGUSTI

Mineralmässa

Falkängen, Hällekis: 10-17 Utställning av mineraler, fossiler och smyckestenar. Arr: Skaraborgs Geologiska Förening.

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

Folkets Hus i dag

16.00 Ainbo – Amazonas väktare

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Jungle Cruise

18.45 The Ice Road

20.45 The Suicide Squad

21.15 Fast & Furious 9

SÖNDAG 8 AUGUSTI

Mineralmässa

Falkängen, Hällekis: 10-16 Utställning av mineraler, fossiler och smyckestenar. Arr: Skaraborgs Geologiska Förening.

Folkets Hus i dag

16.00 Sune – uppdrag: midsommar

16.30 Biet Maya och det gyllene ägget

18.00 Fast & Furious 9

18.30 Summer of 85

20.45 Old

21.00 The Suicide Squad

MÅNDAG 9 AUGUSTI

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården: 18 Återstart av måndagsträningen/intervallerna.

Folkets Hus i dag

17.30 Ainbo – Amazonas väktare

18.00 Herself

19.30 The Suicide Squad

20.15 Sista brevet från din älskade

TISDAG 10 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

Folkets Hus i dag

16.00 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.30 Black Widow

18.45 Jungle Cruise

ONSDAG 11 AUGUSTI

Dansuppvisning

Giacominaparken och centrum: Fanny Kivimäki – Modern dans Min plats i biosfären.

Liekurs

Stadsnära Lantgården: 17 Kurs startar med Martin Bolms och Mats Rosengren, som ledare. 3 tim. Arr Studiefrämjandet och Lidköpings Naturskyddsförening. Anmälan, klicka – max 25 delt. 100 kr.

Folkets Hus i dag

11.00 Summer of 85

11.30 Ainbo – Amazonas väktare

13.30 Spirit – vild och fri

15.00 Sommarlovsbio: Rymdresan

TORSDAG 12 AUGUSTI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Frågesport för dig som tycker om blommor.

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 10 aug kl. 12 Klicka för anm

Folkets Hus i dag

17.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Spirit – vild och fri

19.45 Free Guy

20.00 The Ice Road

FREDAG 13 AUGUSTI

Konsert

Torggatan 6, innergården: Ale Möller Trio

LÖRDAG 14 AUGUSTI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

Söne Sockenråd

Kyrkan: Sockenrådets 30-årsjubileum med sommarkyrka och andakter. I dag kåserar Mats Löving. Kaffe i kyrkstugan. Se info under sidan ”I kyrkor i dag och kommande dagar”.

Hörselskadades förening i Lidköping Götene

Restaurang 1934, arenan: 14 Årsmöte. Abnm delt senast 7 aug till 0709-315358

Fotboll

Framnäs IP: 18 Elitettan: Lidköpings FK dam – IFK Kalmar

SÖNDAG 15 AUGUSTI

Söne Sockenråd

Kyrkan: Sockenrådets 30-årsjubileum med sommarkyrka och andakter. I dag musik med Tina och Bo Frid. Kaffe i kyrkstugan. Se info under sidan ”I kyrkor i dag och kommande dagar”.

MÅNDAG 16 AUGUSTI

Gamla Heimare

LAIK.s klubblokal: 9,30 Årsmöte. Coronasäkert fika

TISDAG 17 AUGUSTI

PRO Lidköping

Folkets park: 14 Årsmöte.

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

GF Lidköpings Motionsgymnpa

Rådåsgården 18: Årsmöte, Underhållning och förtäring. Anm delt till0706458399 senast 12 aug.

TORSDAG 19 AUGUSTI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Sittande rörlighetsträning med Cecilia!

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 17 aug kl. 12 Klicka för anm

Friskvårdsföreningen XL Lidköping

LAIK-lokalen: 18 Årsmöte.

MÅNDAG 23 AUGUSTI

Vinninga PRO

Tolsjö Bygdegård: 13,30 Årsmöte.

Vänerslkingan

Källstorps dansban: 18 Årsmöte

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården: 18 nybörjarkväll för måndagsträningen/intervallerna.

TISDAG 24 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

Sunnersbergs Hembygdsförening

Hembygdsgården: 15. Årsmöte. Ta med eget fika.

FREDAG 27 AUGUSTI

Klubb Maritim

SS Westgötarnas klubbhus Framnäshamnen; 19 Årsmöte. Förtäring.

Föranm till 076 0440 597 senast 22 aug.

TISDAG 31 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

TORSDAG 2 SEPTEMBER

SKPF-pensionärerna

Nicolaigården Lidköping: 15 Årsmöte. Föranm delt till 0704856134 före 29 aug.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Romanskonsert

Sigfridskyrkan: 17 Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Magnus Svensson, piano. Arr: Lidköpings konsertförening.

TORSDAG 16 SEPTEMBER

Lidköpings konsertförening

19: Romansafton (enl prel progr – info) Karl-Magnus Fredriksson (baryton) och Magnus Svensson (piano).

TORSDAG 30 SEPTEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus Framnäshamnen: 19 Månadsmöte med Bengt Ahrle, Göteborg, som berättar.

OBS Ev. restriktioner.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.

TORSDAG 7 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: 19: (enl prel progr – info) Storbandsjazz med Elaria Storband

ONSDAG 13 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 19 (enl prel progr – info) Musik av Bach, Paganini och Mozart spelas av Trio Andréas Brantelid (cello), Daniel Härenstam (gitarr) och Nils Erik Sparf (violin).

FREDAG 22 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

S:t Nicolai kyrka: 19 (enl prel progr – aktuell info) Göteborg Baroque spelar Bach. Fyra sångsolister och åtta instrumentalister samt Magnus Kjellson (klaviorganum).

TORSDAG 28 OKTOBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen: 19 Månadsmöte, filmafton.

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 4 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: (enl prel progr – aktuell info) Jazzkonsert med Sinne Eeg (sång) och Josh Nelson (piano).

LÖRDAG 13 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 17 (enl prel progr – aktuell info) Vertavokvartetten spelar musik av Sib3elius och Beethoven.

LÖRDAG 20 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Stenhammarkyrkan: 15 (enl prel progr – aktuell info)Zemlinskikvartetten (tjeckiisk stråkkvartett) och Karin Dornbusch (klarinett) spelar musik av Von Zemlinski, Smetana och Brahms.

TORSDAG 25 NOVEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen; 19 Månadsmöte. *

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 2 DECEMBER

Lidköpings konsertförening

Musikskoloan 19: (enl prel progr – aktuell info) Kammarmusikalisk improvisation för piano och slagverk.