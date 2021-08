Veckans premiärer på Folkets Hus

Det kommer en hel del nya filmer till Folkets Hus.

På onsdag visas även sommarlovets sista film; svenska Rymdresan, varifrån bilden intill kommer.

Fredagens premiärer:

Herself

Sandra flyr med sina barn från sin våldsamme man och kämpar för att ge sina två döttrar en trygg uppväxt. Med fysiska och mentala ärr efter år av våld och hot, med två jobb och under hård press från socialen och bostadsbyråkratin är hon fast besluten om att ändra familjens liv och ordna ett säkert hem. När det blir tydligt att kommunfullmäktige inte kommer att tillhandahålla det tänkta hemmet, beslutar hon sig för att bygga det själv. Med en väldigt liten inkomst och inga besparingar alls måste Sandra använda all sin uppfinningsrikedom för att hennes dröm ska bli verklighet. Sandra får hjälp av nyfunna och gamla vänners vänlighet och generositet. Genom dem och sina unga döttrars kärlek börjar hon sakta att finna styrkan och hitta tillbaka till sig själv.

Språk: Engelska – Svenska

Ålder: Från 11 år

Se trailer.

Ainbo – Amazonas väktare

Ainbo är en ung flicka som är född och uppvuxen i den djupaste djungeln i Amazonas. En dag upptäcker hon att hennes hemland är hotat och inser att det finns andra människor i världen förutom hennes folk. Med hjälp av sina andliga guider, det magra bältdjuret Dillo och den tunga tapiren Vaca, ger hon sig ut på en resa för att söka hjälp hos Amazonas kraftfullaste modersjäl, den enorma sköldpaddan Motelo Mama. Hon kämpar för att rädda sitt paradis från girighet, exploatering och olaglig guldbrytning. Ainbo måste stoppa förstörelsen och den hotande ondskan från Yacaruna, den mörkaste demonen som lever i Amazonas. Guidad av sin mors ande är Ainbo fast besluten att rädda sitt land och sitt folk innan det är för sent.

Språk: Svenska (dubbat) – Svenska

Längd: 1 tim 25 min

Ålder: Från 7 år

Se trailer.

Summer of 85

När 16-årige Alexis kapsejsar med sin segelbåt, blir han räddad av den två år äldre David. Detta blir starten på deras nyfunna vänskap och blommande romans, en brinnande kemi mellan två unga killar vars känslor går från sommarflört till farlig besatthet. Den stilige och världsvane David förtrollar Alexis med sin charm och sexualitet och ger honom en ny bild av världen och sig själv. Alexis tror att han har hittat en vän för livet, men deras vänskap ska komma att få ett abrupt slut och förevigas under en enda sommar – sommaren 1985.

Språk: Franska, engelska – Svenska

Längd: 1 tim 41 min

Ålder: Från 11 år

Se trailer.

Premiär på onsdag:

Spirit – vild och fri

Lucky Prescott kände aldrig riktigt sin avlidna mamma, Milagro Navarro, en orädd stuntryttare från Miradero, en liten stad på gränsen till vildmarken. Precis som sin mamma är Lucky inte direkt ett fan av regler och begränsningar, vilket har orsakat hennes moster Cora en hel del oro. Lucky har vuxit upp i en stad på östkusten under Coras vakande öga, men när Lucky utmanar ödet med alltför många riskabla eskapader, bestämmer sig Cora för att de båda ska flytta tillbaka till Luckys pappa Jim i Miradero. Lucky är inte precis imponerad av den sömniga lilla staden. Hon ändrar sig dock när hon möter Spirit, en vild mustang som är lika självständig som hon, och blir vän med två lokala hästryttare, Abigail Stone och Pru Granger. När en hjärtlös hästtämjare och hans gäng planerar att fånga Spirit och hans hjord och sälja dem till ett liv i fångenskap och hårt arbete, tar Lucky hjälp av sina nya vänner och ger sig modigt ut på sitt livs äventyr för att rädda hästen som fått henne att känna sig fri, gett henne ett syfte och hjälpt henne att upptäcka oväntade kopplingar till sin mamma och till sitt mexikanska arv.

Språk: Svenska (dubbat) – Svenska

Ålder: Från 7 år

Se trailer

Premiär på torsdag:

Free Guy

Banktjänstemannen Guy lever livets glada dagar i staden Free City, tills han en dag upptäcker att han i själva verket är en bakgrundskaraktär i ett tv-spel och att utvecklarna av hans värld nu hotar att stänga ner spelet. I en värld helt utan gränser är Guy fast besluten att rädda sin värld på sitt sätt, innan det är för sent.

Språk: Engelska – Svenska

Längd: 1 tim 55 min

Se trailer

Programmet:

Fredag

16.00 Ainbo – Amazonas väktare

16.30 Herself

18.00 Sista brevet från din älskade

18.45 Summer of 85

20.30 The Suicide Squad

21.00 Old

Lördag

16.00 Ainbo – Amazonas väktare

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Jungle Cruise

18.45 The Ice Road

20.45 The Suicide Squad

21.15 Fast & Furious 9

Söndag

16.00 Sune – uppdrag: midsommar

16.30 Biet Maya och det gyllene ägget

18.00 Fast & Furious 9

18.30 Summer of 85

20.45 Old

21.00 The Suicide Squad

Måndag

17.30 Ainbo – Amazonas väktare

18.00 Herself

19.30 The Suicide Squad

20.15 Sista brevet från din älskade

Tisdag

16.00 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.30 Black Widow

18.45 Jungle Cruise

Onsdag

11.00 Summer of 85

11.30 Ainbo – Amazonas väktare

13.30 Spirit – vild och fri

15.00 Sommarlovsbio: Rymdresan

Torsdag

17.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Spirit – vild och fri

19.45 Free Guy

20.00 The Ice Road

Biljetter