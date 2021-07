Mötesplatsen – Gratis anslagstavla. Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad tisdag, 27 juli 2021, 04:59 av Redaktionen

TISDAG 27 JULI

Sjösättning

Leer, Tyskland: 11 Sjösättning av det fjärde fartyget i det som kallats E-serien för Thun-rederierna. Sänds på internet; Klicka

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

Bio på Folkets hus i dag

16.00 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.30 In the Heights

18.45 Black Widow

ONSDAG 28 JULI

Lidköpings PRO och Vinninga PRO

Utflykt till Forsviks bruk. Samling för avfärd vid Lidköpings Arena resp Q-star kl 10. Anml delt till 070-6700326 resp 073-9191751 senast 23/7

Kållandsö Hembygdsförening

Hembygdsgård: 13 – 17 Öppen hembygdsgård. Titta in i våra hus och se samlingarna.

Bio på Folkets hus i dag

11.00 The United States vs. Billie Holiday

11.00 Awaken

13.00 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

13-15 Filmskaparkul med morrhår

15.00 Sommarlovsbio: Pelle Svanslös

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

17.30 Jungle Cruise

18.45 Minari

20.15 Fast & Furious 9

21.15 The Forever Purge

TORSDAG 29 JULI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Klurig frågelek där ledtrådar ger svaret.

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 27 juli kl. 12 Klicka för anm

Musikalisk sommarvandring

med Skallsjö Sommarorkester kl. 15 – 18.Gratis konsert på fyra platser i centrala Lidköping:

– Stenportstorget utanför Folkets Hus: Jean Sibelius stråkkvartett ”Voces Intimae” 15:00, 15:45, 16:45 och 17:30. Varje konsert tar c:a 30 min och följs av paus.

– Nya Stadens torg: Ditten och datten. Från Folkmusik till högromantik. Tid 15:00 – 18:00

– Solbryggorna vid Lidan: Ditten och datten. Från Folkmusik till högromantik. Tid 15:00 – 18:00

– S:t Nicolai kyrka: Stråkoktett av den ryske tonsättaren Reinhold Glière Tid: 15:00, 15:45, 16:45 och 17:30. Varje konsert tar c:a 30 min och följs av paus.

Bio på Folkets hus i dag

14.00 Awaken

14.30 Minari

16.00 The United States vs. Billie Holiday

17.00 Fast & Furious 9

18.45 Jungle Cruise

20.00 Old

FREDAG 30 JULI

Fotboll

Framnäs IP: 19 Div 2 Lidköpings FK – Grebbestads IF

LÖRDAG 31 JULI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

MÅNDAG 2 AUGUSTI

Hasslösa Hembygdsförening

Hembygdstugan: 18,30 Årsmöte. Gamla ochg nya medlemmar välkomna. Medtag stol.

TISDAG 3 AUGUSTI

Örslösa pensionärsförening

Stadsnära lantgård, Råda: 14 Årsmöte

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

ONSDAG 4 AUGUSTI

PRO

Stadsnära lantgård i Råda: 10 träff för medlemmar.

TORSDAG 5 AUGUSTI

SeniorCenter

Digital träff: 13,30 Anneli från biblioteket delar med sig av boktips och berättar om bibliotekets digitala tjänster för att läsa e-böcker och tidningar och för att låna film ”strömmande”. För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 3 aug kl. 12 Klicka för anm

LÖRDAG 7 AUGUSTI

Mineralmässa

Falkängen, Hällekis: 10-17 Utställning av mineraler, fossiler och smyckestenar. Arr: Skaraborgs Geologiska Förening.

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

SÖNDAG 8 AUGUSTI

Mineralmässa

Falkängen, Hällekis: 10-16 Utställning av mineraler, fossiler och smyckestenar. Arr: Skaraborgs Geologiska Förening.

MÅNDAG 9 AUGUSTI

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården: 18 Återstart av måndagsträningen/intervallerna.

TISDAG 10 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

ONSDAG 11 AUGUSTI

Dansuppvisning

Giacominaparken och centrum: Fanny Kivimäki – Modern dans Min plats i biosfären.

Liekurs

Stadsnära Lantgården: 17 Kurs startar med Martin Bolms och Mats Rosengren, som ledare. 3 tim. Arr Studiefrämjandet och Lidköpings Naturskyddsförening. Anmälan, klicka – max 25 delt. 100 kr.

TORSDAG 12 AUGUSTI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Frågesport för dig som tycker om blommor.

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 10 aug kl. 12 Klicka för anm

FREDAG 13 AUGUSTI

Konsert

Torggatan 6, innergården: Ale Möller Trio

LÖRDAG 14 AUGUSTI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

Hörselskadades förening i Lidköping Götene

Restaurang 1934, arenan: 14 Årsmöte.

Fotboll

Framnäs IP: 18 Elitettan: Lidköpings FK dam – IFK Kalmar

TISDAG 17 AUGUSTI

PRO Lidköping

Folkets park: 14 Årsmöte.

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

TORSDAG 19 AUGUSTI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Sittande rörlighetsträning med Cecilia!

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 17 aug kl. 12 Klicka för anm

Friskvårdsföreningen XL Lidköping

LAIK-lokalen: 18 Årsmöte.

MÅNDAG 23 AUGUSTI

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården: 18 nybörjarkväll för måndagsträningen/intervallerna.

TISDAG 24 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

TISDAG 31 AUGUSTI

Drive-in Bingo

Mossbrott Vara: Varje tisdag 19. Kassa öppnar 17,30.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Romanskonsert

Sigfridskyrkan: 17 Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Magnus Svensson, piano. Arr: Lidköpings konsertförening.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.