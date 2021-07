Ett bi surrar in på Folkets Hus

Publicerad fredag, 23 juli 2021, 07:08 av Redaktionen

Biet Maya har blivit en favorit bland många barn (och föräldrar). Nu kommer filmversionen med premiär i kväll i Lidköping.

Biet Maya och det gyllene ägget

Maya och Willy är uttråkade när de flyger ut ur vinterdvalan, men snart hamnar de rakt i ett topphemligt uppdrag. De ska ta hand om ett gyllene ägg och tillsammans med sina gamla vänner, de förvirrade myrorna Hasse och Lasse, ska de föra ägget till dess nya hem ovanpå det mystiska Bonsai-berget. Men när ägget plötsligt kläcks, hamnar Maya och Willy ansikte mot ansikte med sitt största ansvar hittills: en bedårande liten prinsessa! Nu börjar en äventyrlig resa med många överraskningar och hinder på vägen. Willy upptäcker nya sidor hos sig själv och Maya lär sig att förtroende är något man måste förtjäna.

Längd: 1 tim 29 min

Barntillåten

Språk: Svenska (dubbat)

Se trailer. Biljetter.

Old

En familj som är på en tropisk semester upptäcker att den avskilda stranden där de kopplar av i några timmar på något sätt får dem att åldras oerhört snabbt … och reducerar hela deras liv till en enda dag.

Längd: 1 tim 48 min

Från 15 år

Se trailer. Biljetter.

Jungle Cruise

Biopremiär på 28 juli.

En sjökapten och ett syskonpar ger sig ut på en äventyrlig resa med en liten flodbåt genom en djungel full av farliga djur och övernaturliga inslag för att hitta ett träd som sägs ha helande krafter.

Från 11 år

Språk: Engelska – Svenska

Se trailer. Biljetter.

Filmspanarkul med morrhår

Onsdagen den 28 juli är det dags för årets fjärde sommarlovsbio – Pelle Svanslös! Innan filmen – mellan kl. 13-15 – är barnen välkommen att frossa i kattpyssel och testa dina kunskaper om världens kanske gulligaste djur. Kl. 15 startar filmen och biljetter finns grattis att boka nu. Biljetter

Här är bioveckans program i korthet:

Fredag

15.45 Biet Maya och det gyllene ägget

16.15 Croodarna 2 – en ny tid

17.45 Fast & Furious 9

20.45 Old

21.00 The Forever Purge

Lördag

16.00 Biet Maya och det gyllene ägget

16.30 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

18.00 Black Widow

19.00 Old

20.45 Fast & Furious 9

21.15 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Söndag

16.00 Biet Maya och det gyllene ägget

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Fast & Furious 9

18.45 Godzilla vs. Kong

21.00 Old

21.15 The Forever Purge

Måndag

17.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Sune – uppdrag: midsommar

19.45 Fast & Furious 9

20.15 Wrong Turn

Tisdag

16.00 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.30 In the Heights

18.45 Black Widow

Onsdag

11.00 The United States vs. Billie Holiday

11.00 Awaken

13.00 Space Jam: A New Legacy (sv. tal)

13-15 Filmskaparkul med morrhår

15.00 Sommarlovsbio: Pelle Svanslös

16.30 Croodarna 2 – en ny tid

17.30 Jungle Cruise

18.45 Minari

20.15 Fast & Furious 9

21.15 The Forever Purge

Torsdag

14.00 Awaken

14.30 Minari

16.00 The United States vs. Billie Holiday

17.00 Fast & Furious 9

18.45 Jungle Cruise

20.00 Old