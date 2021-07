Sommar i Lidköping: Nya bilder

Publicerad onsdag, 21 juli 2021, 05:10 av - Inskickat material

Birgitta Jonsson har skickat in den bild som andas Lidköpingssommar: tagen i måndags kväll vid småbåtshamnen. Klicka in och se denna bild och även andra bilder som skickats in..

Skicka gärna in bilder, skicka dem till desk@lidkopingsnytt.nu. Undvik privata bilder. Max 2 åt gången. Fotograferar du med telefon så tänk på att bilder ofta blir bättre om man vrider på telefonen och tar på bredden i stället för på höjden. Men vi tar emot båda.

Birgitta Jonssons måndagskväll vid Framnäshamnen.

Helen Gustavsson har skickat in 2 bilder; Från Piren och Stadsträdgården.