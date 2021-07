Nu kan UF-företaget blir bäst i Europa

Publicerad måndag, 12 juli 2021

Den 11 maj i år avgjordes SM i Ung Företagsamhet, där över 200 UF-företag tävlade om SM-guld i 17 olika kategorier.

Lidköpingsföretaget Shear Joy UF gick hela vägen och tog det prestigefyllda SM-guldet Årets UF-företag, och representerar Sverige i EM i Ung Företagsamhet i Litauen den här veckan.

Shear Joy tävlar i hela sex finalkategorier.

Årets UF-lärare, Sepideh Wägner, från Uppsala tävlar i JA Teacher of the Year Award. Vinnarna avslöjas under torsdag eftermiddag via en livesänd prisutdelning.

EM i Ung Företagsamhet, ”Gen-E”, arrangeras i Litauen och tävlingarna hålls digitalt under två veckor. Över 800 finalister pitchar idéer och företagspresentationer till jurygrupper och i kategorin Public Choice Award är det folkets röst som avgör.

Förutom Company of the Year Competition (COYC), som är den internationella motsvarigheten till Årets UF-företag tävlar Shear Joy i ytterligare fem kategorier.

Shear Joy består av Isak Drougge, Isak Lager och Axel Andersson och deras företag återvinner fårull, som annars skulle kasseras. De använder lokal och ekologisk ull och skapar nya och hållbara produkter till hem och trädgård.

– Det känns helt fantastiskt att representera Sverige i EM! Vi har träffat flera jurygrupper redan och fått jättebra respons. Det känns väldigt roligt att vår idé har gått så långt trots stenhård konkurrens. Vi hoppas att omvandla ULLen till EM-gULLd i EM!”, säger Isak Drougge, vd på Shear Joy UF.

Samtliga kategorier där Sverige är representerade:

Company of the Year (Shear Joy UF)

Går till det överlag bästa UF-företaget och företagsidén i Europa.

BMY Mellon Future First Award (Shear Joy UF)

Går till det företag som har visat bästa företag rent ekonomiskt.

The ManpowerGroup Ready for Work Award (Shear Joy UF)

Går till det företag och personer som på bästa sätt har lyckats rusta sig för arbetslivet.

Moody’s Lithuania Trailblazer Award (Shear Joy UF)

Går till det företag som har den mest banbrytande och risktagande idén.

JA Teacher of the Year Award (Speideh Wägner)

Går till den lärare som bäst lyckats inspirera och motivera sina elever.

Public Choice Award (Shear Joy UF)

Publikens pris! Allmänheten får rösta på sin favorit och vilka som bäst lyckats med sitt företag.

JA Alumni Leadership Award (Isak Drougge, Shear Joy UF)

Går till den elev som visat på allra bäst ledarskap och initiativförmåga

Se företagets reklamfilm här – klicka