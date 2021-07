Nytt på Folkets Hus i kväll och på onsdag

Publicerad fredag, 09 juli 2021, 00:21 av Redaktionen

Två nya filmer på Folkets Hus i kväll, och ytterligare en ny på onsdag. Då blir förresten också sommarlovsbio.

Res jorden runt med Awaken

Under en period av fem år har filmaren Tom Löwe rest till världens alla hörn för att dokumentera storheten i det lilla och detaljerna hos det monumentala.

Från ett fält i Nederländerna till Dubais tornande skyskrapor och många platser däremellan fångar hans kameror naturen och tidens gång samt människor i arbete, vila och lek. Ett storslaget bildpoem med mäktig musik av kompositören Joseph Trapanese.

Språk: Engelska – Svenska

Regissör: Tom Löwe

Skådespelare/medverkande: Annatina Albin, John Alvarez, Agnes Anderson Fagbenle.

Se trailer. Biljetter.

Wrong Turn

Lämna inte stigen. Så lyder det enkla rådet till alla som vandrar i Appalacherna. Men mäktiga vattenfall och svindlande vyer lockar ändå kompisgänget bort från den utstakade leden. De tror att de känner till farorna som lurar – vilda djur och branta avsatser – men i bergen lever också något annat, betydligt mer hotfullt, och det gillar inte inkräktare.

Språk: Engelska – Svenska

Regissör: Mike P. Nelson

Skådespelare/medverkande: Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage

Se trailer. Biljetter.

Fast & Furious 9

Biopremiär på onsdag 14 juli.

Dom Toretto lever ett lugnt liv med Letty och deras son, Brian, men de vet att faran alltid lurar precis över horisonten. Den här gången kommer det hotet att tvinga Dom att konfrontera synderna från sitt förflutna om han ska kunna rädda de som han älskar allra mest. Hans gäng går samman för att stoppa en världsomspännande konspiration ledd av den skickligaste mördaren och mest högpresterande föraren som de någonsin har stött på – en man som också råkar vara Doms övergivne bror, Jakob.

Språk: Engelska – Svenska

Regissör: Justin Lin

Skådespelare/medverkande: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris ”Ludacris” Bridges, John Cena

Se trailer. Biljetter.

Sommarlovsbio på onsdag

På onsdagc är det redan dags för sommarens tredje sommarlovsbio med filmspanarkul innan i foajen och på Stenportsplatsen. Mellan klockan 13 och 15 väntar både kärlekstrassel och pyssel i foajén. Kl. 15 startar sommarlovsbion Berts dagbok. Hjärtligt hjärtligt välkommen!

Arrangeras av Lidköpings Folkets Hus och Lidköpings kommun i samarbete. Biljetter.

Bioprogram dag för dag 9-15 juli

Med de nuvarande restriktionerna släpps 70 platser i Folkan 1 och på Röda Kvarn medan endast 20 platser släpps i Folkan 2.

Fredag

16.00 Croodarna 2 – en ny tid

16.30 Sune – uppdrag: midsommar

18.30 Black Widow

21.00 Wrong Turn

21.15 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Lördag

15.00 Awaken

15.30 Sune – uppdrag: midsommar

17.00 Croodarna 2 – en ny tid

17.30 Godzilla vs. Kong

19.15 Black Widow

20.00 Wrath of Man

Söndag

16.00 Sune – uppdrag: midsommar

16.30 Tom & Jerry

18.00 Black Widow

18.45 Chaos Walking

20.45 A Quiet Place Part II

21.00 The Forever Purge

Måndag

17.30 Croodarna 2 – en ny tid

18.00 Sune – uppdrag: midsommar

19.45 Black Widow

20.15 Wrong Turn

Tisdag

17.00 Croodarna 2 – en ny tid

17.30 Sune – uppdrag: midsommar

19.15 In the Heights

19.30 Black Widow

Onsdag

12.00 Awaken

13-15 Filmspanarkul a la Bert

14.00 Sune – uppdrag: midsommar

15.00 Sommarlovsbio: Berts dagbok

16.00 Croodarna 2 – en ny tid

17.30 Fast & Furious

18.15 Minari

20.30 Fast & Furious

20.45 Black Widow

Torsdag

18.00 Fast & Furious

18.30 In the Heights

21.00 Fast & Furious