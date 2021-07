Rekordhöga priser på villor i Lidköping

Publicerad torsdag, 08 juli 2021, 09:06 av Björn Smitterberg

Maj månad innebar de högsta villapriserna någonsin i Lidköping. I juni sjönk de genomsnittliga priserna några tiondels procent. Men hela det andra kvartalet var det mycket höga priser.

För bostadsrätter i Lidköping var situationen en annan. Här nåddes en topp i februari, och det följdes av en nedgång som bröts i juni till en uppgång igen.

117 bostadsrätter i Lidköping bytte ägasre under april, maj och juni. I snitt betalades 13677 kronor per kvadratmeter – i snitt 870.000 kronor per bostad. Det är en sett över kvartalet minskning med 8,4 procent. Men i juni bröts alltså nedgången och en liten uppgång noterades.

Villapriserna betalades med i snitt 25245 kronor per kvadratmeter. 70 objekt bytte ägare. Priserna steg under april och maj men vände till en liten nedgång i juni så över kvartalet noterades prisökning med 9,2 procent. Medelpriset per överlåtelse var knappt 3,4 miljoner kronor.

Källa: Svensk Mäklarstatistik