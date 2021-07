Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: bord, förvaringsboxar, bäddsoffa, matsalsbord, TV-soffa, pall, skänk

Publicerad onsdag, 07 juli 2021, 08:22 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

5 juli

Säljes

Bord

103 x 70, höjd 52 cm Pris 200 kr.

073-229 4122

Säljes

Förvaringsboxar

Förvaringsboxar 2st till sänggavel. 85*42cm 200kr

Tel:0708 573 421

Säljes

Bäddsoffa

Bäddsoffa bredd 190 cm bäddmått 200 x 140. Pris 1500 kr.

Tel.073-229412

Säljes

Matsalsbord

180+(90)*90cm 8stolar i bruksskick. 1200kr

Tel:0708 573 421

Säljes

TV-soffa

Bredd 195 cm. Med inbyggt fotstöd. Pris 1500 kr.

073-2294122

4 juli

Önskas köpa

Pall

En hög pall i trä.

Tel 0706 067279

Säljes

Trasmattor

Nya trasmattor. 80×200 cm 340:-/st

Tel: 073-8277375

2 juli

Säljes

Skänk

Pris 200kr

0731 424 524

Skänkes

Bokhylla

073 142 4524

Säljes

Trasmattor

Ca 80×200 cm

340:-/st

Tel: 073-8277395

Säljes

Pinnstolar

75:-/st

Tel: 073 827 7395

1 juli

Säljes

Rullvagn

Pris: 200kr

Säljes

Bromsfälla

med stativ Pris: 800kr

29 juni

Säljes

Klöspelare

Ny” – aldrig använd! Tyvärr pris 280:-

tel 070 391 8492. Finns i Lidköping

28 juli

Säljes

Soffbord

med glas skiva , åttakantigt. Pris 300kr

Telefon 0709-742 646 eller mail lingebackevagen@hotmail.com

Säljes

Akvarellmålning

glas, passepartout o ram. ”Rotfrukter” m. m. Finns i Lidköping. Pris 400:- ( konstnär I.Gustavzon)

070 670 4952.

27 juni

Säljes

Smycke

4-klöver i silver med kedja i silver. 100:- Finns i Lidköping.

070 391 8492

25 juni

Säljes

Målning

Oljemålning duk! ”Svanmotiv” 400kr finns I Lidköping konstnär I. GUSTAVZON

tel 070 670 4952

23 juni

Säljes

Rottingmöbel

3000 kronor

annelie.stalberg@gmail.com eller 0708-82 65 12

21 juni

Säljes

Skrivbord/hylla

Går att använda även bara som hylla.

0727-375511 eller annelie.stalberg@gmail.com

Säljes

Rumsavdelare

500 kronor

0727-375511 annelie.stalberg@gmail.com

19 juni

Säljer

Vitrinskåp



Ikea Leksvik, höjd 198 cm, bredd 93 cm och djup 42 respektive 25 cm. 200 kr. Finns på Kållandsö.

070 – 292 10 02

Säljes

TV

En bra platt TV säljes, 300 kr. Det är en mindre TV, troligen 22 eller 24 tum, men måtten är 66 cm bred, och 50 cm hög. Många finesser och inställningar och kontakter i bak. Mycket bra skarp bild, fronthögtalare med stereoljud. Fjärrkontroll. Finns i Lidköping.

18 juni

Säljes

Madrass



med poketfjädrar svenska dynor 190x147x15 oanvänd. Pris 1295kr

0735 319 158

16 juni

Säljes

Musikalbum

Ingemar Nordströms saxparty 1-18. 800:-

Tel 070-5212265, kontant i Lidköping

Säljes

Spärrskaft

Bahco. 100 kr.

o70 569 6618

15 juni

Säljes

Väggkonst

Västergötlands vapen c:a 50 cm, 6mm tjock med belysning. 300 kr

070 569 6618

Säljes

Ved

Torr furuved, Cirka 1 kbm, Pris 450:-

0761 636 999

14 juni

Säljes

Unikt golvur

ljusljusgrått med detaljer av grönt och gräddvitt. Höjd 190 cm och 45 cm brett. 350:-

För flera foton eller köp av golvuret maila: raadestedt@hotmail.com

Säljes

furubord med stolar

Rustikt furubord med fyra stolar säljes. Bordet är 72 cm i höjd, 120 cm i längd och 80 i bredd. Pris 400:-

För flera foton eller köp av köksmöbeln maila: raadestedt@hotmail.com

Säljes

Bord

Träbord i fint skick säljes. Bordet är 70 cm i höjd och skivan är 80 cm i diameter. Pris: 200:-

Skänkes

Cirka 100 Takpannor

mot hämtning, står på pall: Grå takpannor, ca 100stycken. Nya men legat ute. Finns i Lidköping.

0702 482 418

10 juni

Köpes

Sten

20 till 40 mm , ungefär ( hör av er vad ni har) Lidköping

w.lars@hotmail.se

8 juni

Säljes

Akvarell

”Smygehuk” passepartout, glas och ram. 500 :- Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon

070 670 4952