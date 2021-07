Om Vänern och sjöfart

Publicerad fredag, 02 juli 2021, 11:06 av Björn Smitterberg

Vänerns yta har sjunkit senaste veckan. Dess yta var på fredagsmorgonen 44,56 meter, vilket är 46 centimeter över sjökortsdjupet.

Till Lidköping kom i dag ”Christine” med last från Kolding i Danmark.

Under söndagen väntas två fartyg:

”Aldebaran” med last från Lettland, och ”Lisa D” med last från Nederländerna.

På onsdag väntas ”Kaie” med last från ryska Östersjöhamnar.