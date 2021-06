Debatt: ”Hyresgästföreningen har veto i förhandlingar”

Publicerad onsdag, 30 juni 2021, 12:01 av Insändare

Företrädare för fastighetsägarna skriver i en debattartikel att spelreglerna på marknaden för hyresrätter måste ses över.

Hyresmarknaden fortfarande i behov av reformer

I den politiska debatten har bostadsfrågor ofta hamnat i skymundan. Så inte längre. Få har nog missat att landet har regeringskris, orsakat av en bostadspolitisk utredning om fri hyressättning i nyproduktion. I skrivande stund vem ingen vem som regerar landet fram till valet 2022, än mindre vad som händer med förslagen i januariavtalet. Det är naturligt att de flesta politiska diskussioner just nu kretsar kring regeringsbildningen. De problem som föranlett utredningen om fri hyressättning finns dock kvar.

I tillväxtorter är årslånga köer för den som önskar en hyresrätt mer standard än undantag. Allt tyder på att svarthandeln med hyreskontrakt omsätter miljardbelopp. Enligt polisen har handel med svartkontrakt varit upphov till ett antal mord och mordförsök under 2010-talet. Samtidigt finns en stor och växande grupp av människor som på grund av låga inkomster stängs ute från både den hyrda och ägda bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden är komplex och dess problem är ett utslag av en lång rad faktorer. Det är ändå svårt att förbise den roll dagens stelbenta och juridiskt krångliga bruksvädersystem spelat för att skapa nuvarande situation. Utöver att minska incitamentet till nybyggnation bidrar systemet också till att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt.

De årliga hyresförhandlingarna fungerar dessutom mycket dåligt. Eftersom det saknas en oberoende tvistelösnings som kan stiga in när parterna inte kommer överens kan Hyresgästföreningen lugnt vänta in sin motpart vid varje förhandling. Sluts inget avtal uteblir hyreshöjningen helt. Resultatet har blivit realshyressänkningar i majoriteten av åren på 2010-talet. Under samma tid har fastighetsföretagens driftkostnader skjutit i höjden. Det är ett recept för fler ombildningar och minskade investeringar i hyresfastigheter.

Det är värt att notera att även de allmännyttiga bolagen är mycket kritiska mot dagens system. I en nyligen genomförd enkät av Fastighetsägarna ansåg 75 procent av de kommunala bolagen att Hyresgästföreningen har veto i årliga förhandlingar. En överväldigande majoritet tycker att dagens system fungerar dåligt.

Inget enskilt beslut kommer lösa alla knutar på bostadsmarknaden. I januariavtalet fanns dock några reformförslag som hade gjort att hyresmarknaden fungerat bättre. Utöver utredningen om fri hyressättning finns också punkter om oberoende tvistelösningar i årshyresförhandlingar samt om lägets roll för hyran. Det vore mycket olyckligt för alla som står i bostadskön om reformerna lades i papperskorgen. En bättre hyresmarknad kan inte vänta.

Alma Ohlin

Ansvarig Näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

David Björnberg

Omvärldsanalytiker

Fastighetsägarna GFR