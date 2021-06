Mötesplatsen – Gratis anslagstavla. Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad tisdag, 29 juni 2021, 00:10 av Björn Smitterberg

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

Skicka in ditt evenemang till redaktion@lidkopingsnytt.nu.t

TISDAG 29 JUNI

Bio på Folkets Hus

17.30 Sune – uppdrag: midsommar,

18.00 In the Heights

19.30 A Quiet Place Part II

ONSDAG 30 JUNI

Folkets Hus Hällekis UPA

Dammen: 18 Föreningsstämma

Folkets Hus Lidköping

13-15 Filmspanarkul på vikingatema

13.30 Tom & Jerry

15.00 Sommarlovsbio: Halvdan Viking

15.45 The United States vs. Billie Holiday, 90 kr

17.30 In the Heights

18.30 Minari

20.30 The Forever Purge

21.00 Wrath of Man

TORSDAG 1 JULI

SeniorCenter

Digital träff: 13,30 Turistbyrån Destination Läckö-Kinnekulle är med oss och tipsar om lokala utflyktsmål. För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast Tisdag 29 juni kl. 12.00 till cecilia.larsson@lidkoping.se

Konsert

Schougska gården: 19 Crying Day Acre Choir med Satra Elz, Jack Elz och Bill Nystedt.

Folkets Hus Lidköping

17.30 The United States vs. Billie Holiday

18.00 Sune – uppdrag: midsommar

20.00 The Forever Purge

20.15 Wrath of Man

LÖRDAG 3 JULI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

Konstutställning

Kollängens Tingshus: 11 Vernissage. Övrigt lördagar och söndagar 12-16, onsdagar 16-19. Börje Eriksson måleri och keramik, Daniel Strandroth foto.

SÖNDAG 4 JULI

Konstutställning

Kollängens Tingshus: Lördagar och söndagar 12-16, onsdagar 16-19. Börje Eriksson måleri och keramik, Daniel Strandroth foto.

Härjevads Bygdegårdsförening

Bygdegården: 14 Årsmöte.

Söne SK

Sönevallen: 18 Årsmöte

ONSDAG 7 JULI

Konstutställning

Kollängens Tingshus: Lördagar och söndagar 12-16, onsdagar 16-19. Börje Eriksson måleri och keramik, Daniel Strandroth foto.

Konsert

Schougska gården: 19 Thomas Di Leva

TORSDAG 8 JULI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Sittande rörlighetsträning med Cecilia!

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast Tisdag 6 juli kl. 12.00 till cecilia.larsson@lidkoping.se

LÖRDAG 10 JULI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

Konstutställning

Kollängens Tingshus: Lördagar och söndagar 12-16, onsdagar 16-19. Börje Eriksson måleri och keramik, Daniel Strandroth foto.

SÖNDAG 11 JULI

Konstutställning

Kollängens Tingshus: Lördagar och söndagar 12-16, onsdagar 16-19. Börje Eriksson måleri och keramik, Daniel Strandroth foto.

ONSDAG 14 JULI

Konstutställning

Kollängens Tingshus: Lördagar och söndagar 12-16, onsdagar 16-19. Börje Eriksson måleri och keramik, Daniel Strandroth foto.

TORSDAG 15 JULI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Frågesport med Lidköpingstema!

För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil.

Anmälan senast Tisdag 13 juli kl. 12.00 till linda.karlsson@lidkoping.se

Konsert

Lidbeckska husets innergård: Martin Fogel och Ann Elkjär. Arr: Lidköpings kommun

Kållandsö Hembygdsförening

Hembygdsgården: 18 Årsmöte

LÖRDAG 17 JULI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

SÖNDAG 18 JULI

Fiskartorp Nordtorps samfällighet

Digitalt: 15 årsmlöte. anm delt till fiskartorp.nordtorp.samfällighet@gmail.com senast 8 juli.

LÖRDAG 24 JULI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

TORSDAG 29 JULI

Konserter

Olika platser i Lidköping: 13–16 Skallsjö sommarorkester Konsertföreningen arrangerar fyra kortare konserter.

LÖRDAG 31 JULI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

LÖRDAG 7 AUGUSTI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

ONSDAG 11 AUGUSTI

Dansuppvisning

Giacominaparken och centrum: Fanny Kivimäki – Modern dans Min plats i biosfären.

Liekurs

Stadsnära Lantgården: 17 Kurs startar med Martin Bolms och Mats Rosengren, som ledare. 3 tim. Arr Studiefrämjandet och Lidköpings Naturskyddsförening. Anmälan, klicka – max 25 delt. 100 kr.

FREDAG 13 AUGUSTI

Konsert

Torggatan 6, innergården: Ale Möller Trio

LÖRDAG 14 AUGUSTI

Musik från Rådhusklockorna

Nya Stadens torg: 11 Clara Hermansson spelar två sommarlåtar.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Romanskonsert

Sigfridskyrkan: 17 Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Magnus Svensson, piano. Arr: Lidköpings konsertförening.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.