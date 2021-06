Fyra Thunfartyg till Lidköping

Publicerad fredag, 25 juni 2021, 08:20 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenstånd var på fredagen i stort sett oförändrat – 44,6 meter – jämfört med förra veckan.

Till Lidköpings hamn väntas:

Fredag: ”Rix Eleonora” med last från Belgien

Lördag; ”Alice” med last från Norge, ”Tuna” med last från Spanien.

Söndag: ”Kinne” med last från Spanien

Måndag: ”Lurö” med last från Norge.