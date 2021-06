Waterside lockar med sommarartister

Publicerad onsdag, 23 juni 2021, 10:02 av - Inskickat material

Det blir spelningar i det lite mindre formatet på insidan av fängelsemurarna i Mariestad i sommar, ett koncept som framgångsrikt prövades redan förra sommaren. I år tas detta vidare och bjuder på konserter

framför en sittande restaurangpublik. Bordsreservation kommer att vara nödvändigt, men ingen entréavgift tas ut för konserterna.

Varje artist spelar under två dagar, fredagar och lördagar i juli.

Glenn Rytterfjell, verksamhetschef på Waterside Mariestad, ser fram emot öppningen av Restaurang Vatten & Bröd och den artistkavalkad som kommer att inta scenen där.

COTTEN EYE JOE SHOW MED ANNIKA LJUNGBERG 2-3 JULI

Annika Ljungberg var sångerska och den tydliga frontpersonen i den svenska gruppen Rednex, en grupp vars musik beskrivits som eurodance-, folktronica- med inslag av countrymusik. Rednex hade under sina år exempellösa framgångar och fick ta emot drygt 40 guldskivor i olika länder. Gruppens allra största hit ”Cotten Eye Joe” har också fått ge namn åt Annika Ljungbergs, sedan ett antal år, nya projekt och grupp

ROCK CIRCUS 9-10 JULI

När vi öppnade vår sommarrestaurang förra sommaren gjorde vi det med buller och bång. ”Bullret” stod Göteborgsgruppen Rock Circus för. Succén var omedelbar och då vi fått massor av önskemål om att

boka om gruppen, har vi naturligtvis hörsammat detta.

NANNE GRÖNVALL 16-17 JULI

Nanne Grönvall fick sitt stora genombrott i gruppen ”Sound of Music” där hon ingick tillsammans med Peter Grönvall, Angelique Widengren och Nanne Nordqvist. Gruppen slog igenom i Melodifestivalen 1986 med Eldorado då de kom fyra. De följde året därpå upp succén i Melodifestivalen med låten ”Alexandra” och kom återigen på en fjärde plats.

KALIFFA 22-23 JULI

Hoffmaestro-medlemmen Olle ”Kaliffa” Karlsson är en klart lysande stjärna på den svenska hiphopoch reggaescenen. ”Helt seriöst”, ”Tippa på tå”, ”Spontanitet” och ”Kalibrera” är bara några exempel på hits som Kaliffa levererat sedan solokarriärens start år 2014. Hans unika sound är en fusion av reggae, dancehall och pop som lockar över 300.000 lyssnare i månaden på Spotify. Megahiten ”Helt seriöst” kammade hem årets låt på P3 Guld. Kaliffa delar sin tid mellan Sverige och Gambia, där han i det senare landet byggt en musikstudio och ett fritidshus nära byn där hans mamma Isatou bor.

ANDREAS JOHNSON 30-31 JULI

Han gjorde rejäl comeback i Melodifestivalen 2006 med låten ”Sing for me”. Det var den första i en kvartett av framträdanden i tävlingen. 2007 medverkade Andreas med låten ”A little bit of love”, 2008 ställde han upp tillsammans med Carola med låten ”One love” och slutligen 2010 med låten ”We can work it out”. År 2011 vann Andreas Johnsson körslaget med sitt Team Järvsö och befäste sin position som en av landets mest folkkära artister. Senaste studioalbumet ”Village Idiot” släpptes 2012 och därefter har publiken fått på både julsinglar och Melodifestivalbidraget ”Living To Die” 2015.