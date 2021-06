Folkets Hus efterlyser roliga historier

Publicerad onsdag, 23 juni 2021, 10:55 av Redaktionen

Har du hört den förut?

Det var ett populärt TV-programför några år sedan, bl a med Hällekisprofilen Evert Ljusberg.

I höst presenterar Lidköpings Folkets Hus en ny tappning av klassikern Har du hört den förut?

Under avslappnade former firar vi in helgen med after work och roliga historier i vår ombyggda foajé. Lidköpings egen John Cleese – Håkan Hindhammar – och eminente pianisten Dag Unenge står värdar dessa aftnar och du som gästar oss är välkommen att delta i berättandet om du råkar ha en rolig på lager.

Tipsa oss också gärna om skojfriska gäster att bjuda in – skriv till info@folketshus-lidkoping.se.