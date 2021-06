Mötesplatsen – Gratis anslagstavla

Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad söndag, 20 juni 2021, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

SÖNDAG 20 JUNI

Örslösa Söne IK

Örslösa IP: 19 Årsmöte

Folkets Hus i dag

15.00 Sune – uppdrag: midsommar, Barntillåten

15.30 Tom & Jerry, Barntillåten

17.00 The United States vs. Billie Holiday, 15 år

17.45 Godzilla vs. Kong, 11 år

19.45 The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 15 år

20.15 Hitman’s Wife’s Bodyguard, 15 år

MÅMDAG 21 JUNI

TISDAG 22 JUNI

Folkets Hus i dag

17.30 Sune – uppdrag: midsommar, Barntillåten

18.00 In the Heights, Barntillåten

19.30 A Quiet Place Part II, 15 år

ONSDAG 23 JUNI

Folkets Hus i dag

11.00 In the Heights, Barntillåten

11.30 Minari, 11 år

14.00 Apstjärnan, Barntillåten

14.30 Sune – uppdrag: midsommar, Barntillåten

18.00 Fotboll: Sverige-Polen, 50 kr

18.30 Chaos Walking, 11 år

21.00 The Unholy, 15 år

TORSDAG 24 JUNI

SeniorCenter

Digital träff: 10,30 Vi går en digital tipspromenad med midsommartema! För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast tisdag 22 juni kl. 12.00 till cecilia.larsson@lidkoping.se

’Folkets Hus i dag stängt

ONSDAG 30 JUNI

Folkets Hus Hällekis UPA

Dammen: 18 Föreningsstämma

TORSDAG 1 JULI

Konsert

Schougska gården: 19 Crying Day Acre Choir med Satra Elz, Jack Elz och Bill Nystedt.

SÖNDAG 4 JULI

Härjevads Bygdegårdsförening

Bygdegården: 14 Årsmöte.

Söne SK

Sönevallen: 18 Årsmöte

ONSDAG 7 JULI

Konsert

Schougska gården: 19 Thomas Di Leva

TORSDAG 15 JULI

Kållandsö Hembygdsförening

Hembygdsgården: 18 Årsmöte

ONSDAG 11 AUGUSTI

Liekurs

Stadsnära Lantgården: 17 Kurs startar med Martin Bolms och Mats Rosengren, som ledare. 3 tim. Arr Studiefrämjandet och Lidköpings Naturskyddsförening. Anmälan, klicka – max 25 delt. 100 kr.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.