Så fälldes Billie Holiday på falska grunder

Premiär på Folkets Hus i dag.

Publicerad fredag, 18 juni 2021, 01:07 av Redaktionen

Billie Holiday var världsberömd – men i USA också hårt stämplad för sina låtval och narkotikaanvändning. Älskaren var polis. Nu har filmen om henne premiär på Folkets Hus.

The United States vs. Billie Holiday

Biopremiär på fredag. Andra Day nominerades för en Oscar i sin tolkning av bluesdrottningen i denna dramatisering av ett hårt liv. När Billie Holiday gör sensation med den kontroversiella sången ”Strange Fruit”, en skildring av lynchning i den amerikanska södern, blir hon politiskt obekväm. Eftersom USA:s narkotikapolis vet att Billie använder droger, förföljs hon skoningslöst, och agent Jimmy Fletcher får i uppdrag att bevaka henne i hemlighet. Trots att de kommer varandra närmare än sig bör, medverkar han till att sätta dit Billie för narkotikainnehav på falska grunder.

Se trailer.

Ljusen tänds i Washington Heights – vilket skildras i en annan premiär. Doften av en cafecito caliente hänger i luften precis utanför tunnelbanestationen vid 181st Street, där ett kalejdoskop av drömmar samlar invånarna i de livfulla och sammansvetsade kvarteren. I mitten av allt står Usnavi, som sparar varje öre från sitt dagliga kneg medan han drömmer och sjunger om ett bättre liv. Det romantiska musikaldramat In the Height är sommarens feel good-rulle nummer 1.

Filmen är inte okontroversiell – teamet bakom filmen har fått be om ursäkt, bl a för att så få skådespelare valts med orginalbakgrund.

Se trailer

