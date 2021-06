Privatannonserna – annonsera gratis på Lidköpingsmarknaden

väggkonst, ved, golvur, furubord, bord, takpannor

Publicerad tisdag, 15 juni 2021, 08:50 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

15 juni

Säljes

Väggkonst

Västergötlands vapen c:a 50 cm, 6mm tjock med belysning. 300 kr

070 569 6618

Säljes

Ved

Torr furuved, Cirka 1 kbm, Pris 450:-

0761 636 999

14 juni

Säljes

Unikt golvur

ljusljusgrått med detaljer av grönt och gräddvitt. Höjd 190 cm och 45 cm brett. 350:-

För flera foton eller köp av golvuret maila: raadestedt@hotmail.com

Säljes

furubord med stolar

Rustikt furubord med fyra stolar säljes. Bordet är 72 cm i höjd, 120 cm i längd och 80 i bredd. Pris 400:-

För flera foton eller köp av köksmöbeln maila: raadestedt@hotmail.com

Säljes

Bord

Träbord i fint skick säljes. Bordet är 70 cm i höjd och skivan är 80 cm i diameter. Pris: 200:-

För fler bilder eller köp av bordet maila: raadestedt@hotmail.com

Skänkes

Cirka 100 Takpannor

mot hämtning, står på pall: Grå takpannor, ca 100stycken. Nya men legat ute. Finns i Lidköping.

0702 482 418

10 juni

Köpes

Sten

20 till 40 mm , ungefär ( hör av er vad ni har) Lidköping

w.lars@hotmail.se

8 juni

Säljes

Akvarell

”Smygehuk” passepartout, glas och ram. 500 :- Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon

070 670 4952

7 juni

Säljes

Streetskor

BK, endast provade, st.41. 50kr

0709 244 011

Säljes

Skinnboots

Skinnboots Wrangler st.42, endast provade. 200kr.

0709 244 011

Köper

Fyllnadsgrus

Lidköping

070-339 4421

4 juni

Säljes

Sommardäck

Pirelli 245/45/R18 1800 sk

taib.romanic@hotmail.com

3 juni

Säljes

Takpannor

70 st takpannor Bender Palema röd 20026. Pris 300:–

070-263 5957

2 juni

Säljes

Häcksax



Black&decker batteridriven häcksax. 300 kr

Säljes

Taklampa

250 kr.

0706 857 408

29 maj

Säljes

Frukt- och svamptork

Pris 300 kr

070 685 7408

28 maj

Säljes

mangel

Välvårdad kallmangel av märket UPO. Extra mangelduk medföljer. Pris 500 kr. Finns i Lidköping

26 maj

Säljes

Soffgrupp, bord och matta

i ljusbrun helskinn , soffbord i masurbjörk Wiltonmatta medföljer . Allt i nyskick. Pris sänkt till 7.000 kr

Sökes

Gräsklippare

Söker enbegagnad trogen klippo.

Tel 0706779976

23 maj

Säljes

Kristallkrona

Pris 1.000:-

Kontakt: gunnarssona470@gmail.com

Säljes

Flytväst

30-40 kg. Marinepool. Pris: 250:-

Kontakt: gunnarssona470@gmail.com

Säljes

Gasoltub

P11. 500:-. Tom.

Kontakt: gunnarssona470@gmail.com

22 maj

Säljes

Ekbord

från Ikea, 115 cm, med iläggsskiva 165 cm. Pris 200kr.

Tel. 0733-540318

21 maj

Säljes

Betongblock/trappblock

Slät betong med fasad kant. Mått 1050x350x150 mm. Obetydligt använda i samband med bygge. Pris endast 300 kr/st.

tel. 0730-986476

20 maj

Köpes

Dekorsten

070-3394421

18 maj

Köpes

Elektrisk mangel



I gott skick och väl fungerande köpes.

17 maj

Köpes

Litet hus eller fritidshus

köpes eller hyres. Skick av mindre betydelse, alla objekt av intresse.

Ring eller Sms Tel. 070/409 9046

Säljes

Flytväst

Compass flytväst 40 kg. Pris 200 kr.

ronney.hedvall@telia.com eller 070 569 6618