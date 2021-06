Mötesplatsen – Gratis anslagstavla

Publicerad måndag, 14 juni 2021, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

Skicka in ditt evenemang till redaktion@lidkopingsnytt.nu.

MÅNDAG 14 JUNI

Fotboll

Framnäs IP: 19 Lidköpings FK – Gauthiod div 2.

Folkets Hus i dag

18.00 Den största förbrytelsen

18.30 Promising Young Woman

21.00 Fotboll: Spanien-Sverige

TISDAG 15 JUNI

HC Lidköping

Plats beslutas senare 19,30 Årsmöte

Folkets Hus i dag

17.30 Sune – uppdrag: midsommar

19.30 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

ONSDAG 16 JUNI

Fotboll

Framnäs IP: 19 Lidköpings FK – Mallbackens IF Sunne. Elitettan.

Folkets Hus i dag

13-15 Filmspanarkul

14.00 Tom & Jerry

15.00 Sommarlovsbio: Nelly Rapp – monsteragent

17.15 Minari

17.45 Demon Slayer

19.45 Hitman’s Wife’s Bodyguard

20.15 A Quiet Place Part II

TORSDAG 17 JUNI

Seniorcenter

Digitalt: 10,30 Samordnare för servicetjänst berättar om vilka servicetjänster kommunen erbjuder. För att delta behöver du en mailadress samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Anmälan senast Tisdag 15 juni kl. 12.00 till linda.karlsson@lidkoping.se

STS-Lidköping

SAP-exp Sevillagtan: 17,30 Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.

Folkets Hus i dag

18.00 Demon Slayer

18.30 Cruella

20.30 Hitman’s Wife’s Bodyguard

LÖRDAG 19 JUNI

STF Lidköping

Vandring på Hållö i Bohuslän: 8 Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan för samåkning. Pris: 250 kr medlem / 300 kr icke medlem, I priset ingår båtresa, guidning i naturum/fyren. Anm till: Daniel Jormeus 070-5268392 eller Inger Alteryd 0703-380389. Ta med mat/fika för hela dagen och badkläder Hållö ligger ute i kustbandet utanför Kungshamn och Smögen. Badar gör vi i den fina marmorbassängen.

SÖNDAG 20 JUNI

Örslösa Söne IK

Örslösa IP: 19 Årsmöte

TORSDAG 15 JULI

Kållandsö Hembygdsförening

Hembygdsgården: 18 Årsmöte

ONSDAG 11 AUGUSTI

Liekurs

Stadsnära Lantgården: 17 Kurs startar med Martin Bolms och Mats Rosengren, som ledare. 3 tim. Arr Studiefrämjandet och Lidköpings Naturskyddsförening. Anmälan, klicka – max 25 delt. 100 kr.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.