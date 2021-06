Hört på stan: 575 år. Nästan…

Publicerad fredag, 11 juni 2021, 11:48 av Björn Smitterberg

Det fattas nu bara en vecka. 17 juni är dagen. Då fyller Lidköping 575 år som stad.

Men vad gjorde att det blev en stad här. Ja, det är inte ovanligt med städer i anslutning till broövergångar och där vattendrag mynnar ut i större sjöar.

Vänermuseet har forskat fram en utställning.

Alf Johansson är en trägen forskare med starka rötter till Lidköping. I nästa vecka börjar en artikelserie i Lidköpingsnytt om hur Lidköping blev stad.

Redaktören har ägnat lite tid åt att se när det här 17 juni verkligen inföll under 1446. Almanackorna har ju ändrats under tidens gång – från tio till tolv månader bl a. Men det övergick redaktörens förstånd att räkna ut (och det behövdes ju inte så mycket för det…)

På lördag öppnar Vänermuseet med nya spännande saker att visa om Lidköping. 575-årsjubileet firas på Torgbron av Vänermuseet, med historiska tillbakablickande Lidköpingsbilder. Nästa vecka öppnar museets egna utställning om berättelser från Lidköping.

Äntligen börjar det komma en del evenemang med andra ord. Vissa har öppnat för att pandemitrycket har lättat. Andra har tillkommit utarbetade som nya idéer, anpassade till smittorisker. det blir konst på Torgbron och andra platser, och Läckö har öppnat – även med konsertaftnar. Snart kanske även stadsträdgården kan bli träffpunkt igen efter att ha varit ”stängd” sedan 2019. Folkets Hus kör bio varje kväll nu. Också ett tecken.

På tal om Läckö; Catarina Gnosspelius förknippar vi med operan på slottet. Just i dagarna har en ny liten skrift om Läckö slott givits ut under hennes ledning och i samarbete med bl a flera utmärkta fotografer. Skaffa den – det är ett enkelt sätt att lära sig mycket mer om en för oss i trakten så viktig byggnad som detta slott. En bra och enkel skrift. Slottet faller in i det sammanhang det har i dag. Redaktören fick sitt exemplar i Slottsbutiken. Kanske finns den på fler ställen.

Lite suddigt har redaktören också fått höra att det planeras musikframträdanden och evenemang på olika platser – men inte Stadsträdgården – i sommar.

En fråga som blivit aktuell: Varför fira en stads ålder?

Redaktören hade ett intressant samtal om detta med Vänermuseets chef Ida Billvén, och det fanns ett ifrågasättande även hos henne – men det ska sägas att inga missunnar Lidköping lite feststämning, den kan man kosta på sig ändå.

Men vad är egentligen nyttan? Marknadsföringsnyttan är ju kortvarig. Vem tjänar på att Lidköping fyller 575 år. Många minns 550-årsfirandet, och kanske skulle nuvarande jubileet firas om 25 år i stället.

En annan fråga som blivit aktuell i debatten i kommentarsfältet i Lidköpingsnytt: Vad är det för bra med att Lidköping växer?

Tillväxten är minsann inte gratis – den kräver pengar, mark och skog bebyggs som annars betraktats som heliga. Är folkökningen värd detta pris?

Någon har sagt att tillväxt behövs för att klara åldersutvecklingen. Men pensionärer tillför ju enorma belopp till Lidköping – genom pensioner, fonduttag m m. Det är inte bara arbetar- och tjänstemannaklassen som kan kosta på sig senaste volvo-modellen.

Många pensionärer har det orättvist svårt – helt klart. Men att som grupp räkna bort alla äldre som skattebetalare är fel. Så köp in fler parksoffor! Kanske är det dags att värdera miljö och natur, åkrar och skogar, mer än allt fler människor.

Och är utvecklingen värd så mycket? Är det värt att bygga Hamnstad, Framnässtad och Filsbäckstad?

I den senaste reklamkampanjen viker kändisar upp ena armen som en gest om att de är vaccinerade. Redaktören kan visa upp arm om det räcker, fast snart kommer ju riktiga coronapass – då slipper man skicka in en arm.

Flera känner till att redaktören har ett gammalt, säkert 200 år, gammal intresse för skepp, fartyg och sjöfart. För er som också har intresset och ännu inte upptäckt att Thunbolagen har en egen kanal på nätet så går det bra att klicka här så kommer det rörliga bilder.

Minnesbilden: Stadsträdgården 30 juni 2019 kl 19,36.

Allsång med Erika Sjöström. En kväll vid Dina-scenen många minns. Läsartikeln i Lidköpingsnytt, Tore Sahlström var på plats. Klicka.

/God helg tillönskas alla.