Folkets Hus söker små detektiver för filmspaning

Publicerad fredag, 11 juni 2021, 05:03 av Redaktionen

Här är något om veckans premiärer och kul för barn på Folkets Hus.

Minari – om inflyttade till USA. Många Oscarsnomineringar



Jacob och Monica har lämnat Sydkorea för USA, möjligheternas land.

De har tillbringat några motiga år i Kalifornien, där barnen Anne och David tillkommit, och nu går familjens flyttlass till Arkansas landsbygd, där Jacob vill försöka sig på att odla koreanska grönsaker.

Monica gillar inte sin nya tillvaro i en sliten gammal villavagn och ser fram emot att hennes mamma Soonja snart ska komma från Sydkorea för att bo hos dem och hjälpa till med barnen.

Det visar sig att rappkäftade Soonja med sina egenheter ibland är till mer besvär än hjälp, och sjuårige David tycker ofta att mormor är pinsamt koreansk. Men den amerikanska vischan är en främmande värld där en udda familj kan svetsas samman för att de är annorlunda, samtidigt som de hittar oväntade vänner på vägen.

Apstjärnan

Pernilla August, Melinda Kinnaman och Stellan Skarsgård gör rösterna i Linda Hambäcks ny Apstjärnan.

Jonna har bott på barnhemmet Renfanan i hela sitt liv. Hon har alltid drömt om en mamma. Men när en gorilla svänger in med sin skruttiga bil och vill adoptera henne, blir hon tveksam.

Det visar sig dock att de har mycket mer gemensamt än vad Jonna kunde tro. Men just när Jonna börjat vänja sig vid gorillan och den underbara skroten har blivit hennes hem, hotar stadens starke man Tord deras existens.

Hitmans Wife´s ´Bodyguard

Världens mest udda och dödliga par – livvakten Michael Bryce och lönnmördaren Darius Kincaid – är tillbaka med ännu ett livsfarligt uppdrag.

Världens mest udda och dödliga par – livvakten Michael Bryce och lönnmördaren Darius Kincaid – är tillbaka med ännu ett livsfarligt uppdrag.

Fortfarande utan licens och under granskning tvingas Bryce hjälpa Darius ännu mer instabila hustru, den internationellt ökända svindlaren Sonia Kincaid. Trion hamnar hals över huvud i en global komplott och upptäcker snart att de är de enda som står mellan Europa och en hämndlysten, mäktig galning.

Japansk supersuccé

Tanjiro och gruppen har genomgått sin rehabiliteringsträning på Butterfly Mansion. De anländer till sitt nya uppdrag: Mugen-tåget, där över 40 personer försvunnit på kort tid. Tanjiro och hans kompanjon Nezuko slår sig samman med en av demonjägarnas mäktigaste fäktare, Flame Hashira Kyojuro Rengoku, för att ta sig an demonen ombord på tåget.

Sommarlovsbio och filmspanarkul

Biljettsläpp på onsdag. Fem onsdagar under sommarlovet väntar gratis sommarlovsbio och filmspanarkul för sommarlovslediga.

Först ut är filmen Nelly Rapp – monsteragent den 16 juni kl. 15. Mellan kl. 13 och 15 samma dag är foajén redo att ta emot smådetektiver för pyssel och klurigheter. Allt är gratis och max antal i salongen är 50. Biljetter släpps på onsdag morgon. Först till kvarn gäller.

Arrangeras av Lidköpings kommun och Lidköpings Folkets Hus i samarbete.

Bioprogram dag för dag

Fredag

16.00 Apstjärnan

16.30 Sune – uppdrag: midsommar

18.00 Minari

18.30 Godzilla vs. Kong

20.30 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

21.00 A Quiet Place Part II

Lördag

16.00 Tom & Jerry

16.30 En pudel i flocken

17.30 Tove

18.15 Sune – uppdrag: midsommar

18.45 Godzilla vs. Kong

20.00 A Quiet Place Part II

20.15 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

21.15 Spiral: From the Legacy of Saw

Söndag

14.30 Apstjärnan

15.00 Sune – uppdrag: midsommar

16.15 Tom & Jerry

17.00 Tove

18.30 Nobody

19.30 A Quiet Place Part II

Måndag

18.00 Den största förbrytelsen

18.30 Promising Young Woman

21.00 Fotboll: Spanien-Sverige

Tisdag

17.30 Sune – uppdrag: midsommar

19.30 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Onsdag

13-15 Filmspanarkul

14.00 Tom & Jerry

15.00 Sommarlovsbio: Nelly Rapp – monsteragent

17.15 Minari

17.45 Demon Slayer

19.45 Hitman’s Wife’s Bodyguard

20.15 A Quiet Place Part II

Torsdag

18.00 Demon Slayer

18.30 Cruella

20.30 Hitman’s Wife’s Bodyguard

