80 barn berörs av minskning med en per barngrupp

Publicerad tisdag, 08 juni 2021, 12:47 av Björn Smitterberg

Det finns en gemensam bland politiska partier i Lidköping att minska barngrupperna i förskolan.

För de yngsta barnen har barngrupperna minskats. Men flera vill att även 3-, 4- och 5-åringarna får gå i minskade barngrupperna. Förvaltningen Barn & Skola har som ett första underlag räknat fram vad som krävs i lokaler och personal med minskning med 1 barn per grupp – sammanlagt 80 barn.

Enligt utredningen blir kostnaden cirka tio miljoner för en minskning med ett barn per barngrupp – totalt cirka 80 barn. Det blir behov av en ny förskola ed personal. Det innebär en lokalhyra på upp till 3 miljoner kronor per år samt 16 medarbetare som kostar cirka 8 miljoner per år tillsammans.

– Nu har vi ett första steg att stå på, nu får vi gå vidare och se hur det här kan betalas, sa Kristina Classon (M) vid pressinfo i dag.

– Alla partier vill minska så jag tror vi försöker alla leta fram möjligheter att genomföra minskningen – så får vi se omfattningen så småningom, sa Ingemar Rogbrant (C).

– Förväntningarna provas i budgetarbetet, sa Mario Melani (S).