Nedslag i Lidköpings historia – Lite udda porslin från Rörstrand, del 14

Publicerad lördag, 05 juni 2021, 09:33 av Redaktionen

Arkivforskare och korsstygnsdesigner Alf Johansson inleder här en ny artikelserie – om udda porslin från Rörstrand kombinerat med ett annat stort intresse – korsstygn. Detta är 14:e artikeln i en serie som främst kommer att publiceras på fredagar, lördagar och söndagar under våren.

Bland gåvorna till Svenska Slöjdföreningen 1942 hittade jag en bekant pjäs, nämligen ett krus av modellen NE. Modellen finns i två storlekar, vilket syns på en bild från Rörstrands museum. Mamma och pappa hade det större kruset – NE 36 – i en dovt grön glasyr, som jag tycker var särskilt fin. Detta krus ärvdes av min syster Kerstin Carlsson och hon har nu skickat mig några bilder på detta krus. På undersidan av kruset finns Rörstrandsmärket inristat tillsammans med ”RÖRSTRAND” och ”NYLUND”. Men det finns inget nummer inristat, så som det finns på min vas av GH-modell.

1941 arrangerade Lidköping gymnastik- och simsällskap (LGSS) SM i simning på Framnäsbadet, vilket man kan läsa om i Nya Lidköpings-Tidningen den 12 augusti det året. Björn Borg var den stora stjärnan. Till dessa tävlingar skänkte Rörstrand bland annat ”1 ds Frukttallrikar Primavera”.

Mamma och pappa hade delar ur fruktservisen Primavera. Även dessa ärvdes av min syster Kerstin Carlsson och hon har skickat mig några bilder. På bilderna kunde jag se, att den servisen var tillverkad 1944. Jag har hittat Primavera i Rörstrands anteckningsbok Nya modeller D 9:12 bland annat den 7 mars 1939. Där kan man se, att fruktfatet har beteckningen L 71, vilket också finns stämplat på min systers fruktfat. Fruktassietten är stämplad med L 72.

I boken Rörstrands serviser Dekorer och modeller under 280 år av Bengt Nyström och Peter Stenberg tryckt 2014 finns upptagen en servis med namnet Primavera. Men då handlar det inte om fruktservisen från 1939 utan om ”H 389 Primavera blombukett … 1950-tal”. Rörstrand hade återanvänt ett gammalt namn. Jag har mönsterlekt.

På en annan följesedel står det om en gåva till Lidköpings sjöfartsmuseum. Då handlade det om ”1/12 ds Frukttallrikar SS Kungsholm”, dvs en frukttallrik. Jag hoppades, att Vänermuseet har kvar hela serien med frukttallrikar av den så kallade Kungsholmsservisen, som jag har berättat om i en tidigare artikel. Jag har ju själv en av dessa tallrikar eller assietter. Jag ringde därför till Lars-Göran Nilsson på Vänermuseet och han berättade, att man där har de sex tallrikar, som Lidköpings Sjöfartsmuseum fick som gåva från Rörstrand 1938. Lars-Göran skickade därefter fotografier på de sex tallrikarna, som syns på bilderna nedan. Tallriken från 1942 kanske behövdes för att ersätta en skadad tallrik? SS Kungsholm tillhörde Svenska Amerikalinien, som tillhörde Broströmskoncernen.

I boken Swedish Grace med text av Gunnela Ivanov tryckt 2017 finns det en bild, som visar SS Kungsholm. Om detta fartyg kan man i boken bland annat läsa:

”Av interiören finns i dag få föremål bevarade. 1941, under andra världskriget, när fartyget låg i New Yorks hamn, beslagstogs hon av Amerikas regering. Inredningen revs, fartyget byggdes om för trupptransporter och fick namnet M/S John Ericsson. 1947 eldhärjades fartyget svårt. På 1960-talet fungerade fartyget under en period som hotell på Bahamas. 1965 blev skeppet demonterat i Bilbao.”

SS Kungsholm fanns under åren i fyra ”upplagor” hos Svenska Amerikalinien, vilket man kan läsa om i Bra Böckers lexikon, band 14 KROPP – LOO tryckt 1987. I texten ovan har man skrivit om Kungsholm nr två, som blev klar 1928 och i lexikonet kan man läsa, att ”1942 såldes hon till USA, där hon ombyggdes till trupptransportfartyg och omdöptes till John Ericsson”. Kungsholm nummer tre blev klar 1953 och den sista Kungsholm 1966. Det sista av dessa fartyg såldes 1975 till Liberia.

SS Kungsholm hade antagligen porslin, som hade tillverkats av Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik. På ett av ALP:s mönsterblad finns nämligen mönstret 5888, som visar SS Kungsholm. Jag har också hittat ALP-mönstret 5842, som visar en del av segelytan på ett fartyg som väldigt mycket liknar fartyget från år 1600 i Kungsholmsservisen. Mönster nummer 1588 har jag dessutom hittat i boken om Rörstrands serviser på en tallrik benämnd ”O 3 Göteborgs-Posten grå och guld (troligen 6 i serien) … 1950-1955”.

De sex ursprungliga fruktassietterna på Vänermuseet tillverkades 1938 och de stämplades med ALP-märket och med texten ”Gåva från AB Rörstrands Porslinsfabriker Lidköping 1938”. Min egen tallrik ur Kungsholmsservisen är tillverkad 1959 och är stämplad med Rörstrandsmärket och med texten ”Specially designed for The Swedish American Line”. Den är dessutom av en annan porslinsmodell än vad tallrikarna från 1938 är. Min tallrik är av samma modell, som tallriken ”O 2 Kungsholmsservisen (Svenska Amerikalinjen) /Svenska Orientlinjen) (6 i serien) Olika modeller … 1943-1970tal … 1938-1942 tillverkad av ALP” redovisad i boken om Rörstrands serviser. ALP:s tillverkning verkar dock att ha börjat 1934, då servisen omtalas i Nya Lidköpings-Tidningen och Westgöta-Posten efter en utställning i Råda.

