Nedslag i Lidköpings historia – Lite udda porslin från Rörstrand: 11

Arkivforskare och korsstygnsdesigner Alf Johansson inleder här en ny artikelserie – om udda porslin från Rörstrand kombinerat med ett annat stort intresse – korsstygn. Detta är elfte artikeln i en serie som främst kommer att publiceras på fredagar, lördagar och söndagar under våren.

I min förra artikel visade jag dekoren Lotus med nummer 5673 från Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik (ALP). Trots att detta mönster inte verkar att ha använts av Rörstrand, kan jag ändå inte låta bli att här visa två av mina mönster efter mönsterlek med Lotusmönstret.



För att så återgå till lite udda porslin från Rörstrand, har jag i min ägo en kaffekopp med fat och assiett i en dekor som skulle kunna vara gjord av Marianne Westman på den porslinsmodell MW, som enligt boken Rörstrands serviser Dekorer och modeller under 280 år av Bengt Nyström och Peter Stenberg tryckt 2014 användes 1961-1981. Den tillverkades med olika dekorer, varav i boken nämns namnen Annika, Evergreen, Elisabeth, Lotta, Maya och Miramare. Av fotografier i boken, får man intrycket att modellen MW även använts till andra dekorer, även om detta inte framgår av texten i boken. Min kaffekopp med fat och assiett verkar kunna vara ett sådant exempel. I boken står den upptagen som ”I 101 Maria grönt och blått band Handpainted in Finland … 1994-1990tal S”. Stämpeln på undersidan visar, att namnet är Maria, att godset är ett tåligt porslin, att det är producerat av Rörstrand men gjort i Finland och att dekoren är handmålad. ”S” anger, att materialet utgörs av stenmassa/stengods, som består av stengodslera. Detta gods är sintrat och ej ljusgenomsläppligt.

Kopplingarna från Rörstrand till Finland har ju skett i olika ”omgångar”. Första gången torde ha varit 1929, när Skånska Cement AB och OY Arabia AB i ett gemensamt dokument den 21 maj det året bland annat skrev:

”I Lidköping samarbeta Skånska Cement A.B. genom sitt dotterbolag A.B. Iföverken samt den finska porslinsindustrin genom Arabia, Aktiebolag, och innehava dessa intressenter aktiemajoriteten i A.B. Lidköpings Porslinsfabrik sedan något mera än ett år tillbaka. … I syfte att vidare utveckla det sålunda påbörjade samarbetet inom den nordiska porslinsindustrien har man sökt finna utväg för ett indragande av Rörstrand i samgående med de redan samarbetande företagen Lidköping – Ifö – Arabia.”

När servisen Maria tillverkades i Finland, var det den finska Wärtsiläkoncernen som ägde Rörstrand. Nu ägs ju Rörstrand av Fiskars Group, som fortsätter att producera porslin under namnet Rörstrand.

Under tiden som jag har hållit på att skriva denna artikelserie, har det ”dykt upp” porslin från andra håll. Så var det ju med min morfars fat, som min bror har ärvt, se artikel 9. För ett tag sedan hade jag ett telefonsamtal med Åke Bengtsson, S:t Nicolai Gille. Jag berättade om mina artikelserier om porslin. Då berättade han, att han hade några gamla serviser från ALP och jag bad honom att skicka några bilder. Dessa visade dels en kaffemugg med ALP-dekoren nr 4 Svart slinga av Einar Forseth, dels en tallrik med en dekor, som inte finns i de mönsterblad från ALP som jag har tillgång till.

Åke Bengtssons kaffekopp är av porslinsmodellen Y, som har något av en åttakantig form. Dekoren finns också på FQ-modellen, som har en vidare kopp, men också den med något en åttakantig form. Detta lockade till mönsterlek. Här visas olika former av åttakantiga mönsterdetaljer.

Vid ett samtal med Lidköpingsnytts utgivare Björn Smitterberg, visade det sig, att han har ett gammalt uppläggningsfat av Rörstrands fabrikat. Jag bad förstås också honom att skicka fotografier på detta fat.

Björn Smitterbergs fat ser ut att vara ur servisen Flytande mulberrry, som i boken om Rörstrands serviser anges som ”BC 8 4 Flytande mulberry (brun) … 1857-1907 … Onumr. 1857-1861 S. Nr 1c 1862-1865. Perlmassa 1902-1907. Tryckt Rörstrand i botten”. Siffran 4 anger, att det var bordsservis nummer 4 i Rörstrands numrering under åren 1853-1857. Men 1857-1861 saknas servisnumret i priskuranterna och 1862-1865 införs en ny numrering, som anger Flytande mulberry som servis nr 1 c. Servisnummer 1902-1907 anges inte i boken.

På bokens framsida finns en tallrik ur servis nummer 4 Flytande mulberry avbildad. Tallriken torde således vara från 1857. Björn Smitterbergs fat har Rörstrand utan tre kronor tryckt på undersidan, vilket visar, att fatet är tillverkat före 1884 och därmed också senast 1865. Även i godset på fatet undersida finns namnet Rörstrand inpressat. Mönstren i dekoren på fatet och tallriken är inte identiska. Dekoren har antagligen förnyats, när fatet tillverkades. Dessutom skiljer sig dekorerna i mitten åt vad gäller storleken. Det finns mera plats på uppläggningsfatet. Mönsterdetaljer i dekoren har lockat till mönsterlek.

I min samling av porslin och konstgods från Rörstrand finns förstås förutom Louise Adelborg, Oskar Dahl, Lars Thorén och Gösta Millberg flera andra Rörstrandskonstnärer representerade. Mina tre matserviser utgörs av Carl-Harry Stålhanes Viking, Hertha Bengtssons Koka blå och Marianne Westmans Mon amie. Jag har konstgods av Gunnar Nylund, Carl-Harry Stålhane, Harald Solomon, Sylvia Leuchovius och Bertil Lundgren. Men det kanske jag kommer att återkomma om vid ett senare tillfälle.

Tidigare i år fick jag ett ”vykort” från Jenny Ljungblom på Rörstrandsmuseet. Kortet är formgivet av Sylvia Leuchovius och det lockade förstå till ytterligare mönsterlek för broderi med korsstygn. Det går att ”hitta på hur mycket som helst” med inspiration från detta kort.

Den här artikelserien om Lite udda porslin från Rörstrand kommer jag att fortsätta med artiklar, som utgår från följesedlar om Rörstrands gåvor via Fredrik Wethje under åren 1940-1942. Följesedlarna fick jag tillfälle att studera under ett besök på Landsarkivet i Göteborg 2017.

