trapp-betongblock, dekorsten, elmangel

Publicerad fredag, 21 maj 2021, 07:41 av Redaktionen

21 maj

Säljes

Betongblock/trappblock

Slät betong med fasad kant. Mått 1050x350x150 mm. Obetydligt använda i samband med bygge. Pris endast 300 kr/st.

tel. 0730-986476

20 maj

Köpes

Dekorsten

070-3394421

18 maj

Köpes

Elektrisk mangel

I gott skick och väl fungerande köpes.

Ring eller sms:a 070 829 2292

17 maj

Köpes

Litet hus eller fritidshus

köpes eller hyres. Skick av mindre betydelse, alla objekt av intresse.

Ring eller Sms Tel. 070/409 9046

Säljes

Flytväst

Compass flytväst 40 kg. Pris 200 kr.

ronney.hedvall@telia.com eller 070 569 6618

14 maj

Säljes

löparskor

Nike Running dam storlek 38. Finns i Lidköping.

e: louise.b@live.se eller 076-867 0886

12 maj

Säljes

Skaraborgsplansch

Plansch över Skaraborgs län från 1982. 100 cm o B 70 cm. Pris 100 kr.

Tel. 0734-432099

Säljes

Flagga

Svensk Flagga i nyskick. C:a 200×300 cm. 300 kr

070 569 6618

11 maj

Säljes

Luftrenare

Lindring för personer med astma eller allergi. Elektrostatisk luftrenare med jonisering (valfritt). Tillverkad i Lidköping. Teknisk dokumentation. Inköpt 1994 (4733 kr). Pris 400 kr.

Telefon 0705 439 886

8 maj

Garage

sökes

Söker garage/vinterförvaring för bil i Lidköping eller dess närhet. Är öppen för enbart okt – april alternativt under hela året.

Kontakt på 073-355 3231.

Säljes

Oljemålning

på duk. ”Blomsterstilleben”. Pris 700:-, Finns i Lidköping. Konstnär: I Gustavzon.

070 6704 952

7 maj

Säljes

Flytväst

mycket lämplig för vattensport mm. Mycket fint skick Finns i Lidköping

W. Lars @ hotmail. se

Säljes

Madrasser

2st 8 cm tjocka madrasser med kärna av tryckavlastande memoryskum som formar sig efter kroppen. Mjukt, slitstarkt överdrag quiltat med kylande gel. 90×200 cm. Använda med madrasskydd. Pris: 300kr/st

Tel: 0703 580 656

Säljes

Hårfön

OBH Nordica svart/röd. I bra skick. Pris: 120 kr. Finns i Lidköping.

070 670 4952

6 maj

Säljes

Transportbur

till katt. Nyskick. Pris: 100kr

Tel: 070-358 0656

4 maj

Säljes

Barngrind

med två förlängningsdelar (73 cm – 118 cm). 200 kr. Finns i Filsbäck

Tel 076-2327367

Säljes

Trädgårds-stolar

Capri 8st grå, stapelbara ett år gamla. Pris 300/st

Tel 0709-150937

Säljes

Bil

Saab 95 sedan 02. 20.600 mil. Avställd. Pris: 3.000:-

3 maj

Säljes

Soffa

Högkvalitativ hörnsoffa i svart äkta skinn, neutral färg. 3 H 2. Omkopplingsbar. I princip nyskick – endast 2-sits använd. Elegant, stilren. Pris: 11.800:-

Mailsvar: norrbottenove@hotmail.com eller tel: 070 792 2112

30 april

Säljes

Flytväst

Fint skick, som ny. Finns i Lidköping

29 april

Säljes

Ved

35 cm 1 kbm Pris 490:-

0708 696 502

26 april

Säljes

Portionsformar

Säljes 8 st Rörstrands Forma Portionsformar 40 kr/st

Säljes

Toalettskåp

Litet toalettskåp 58x40x15 cm. 100 kr

Tel: 073-827 7395

Säljes

Dubbelvagn

Dubbelvagn 1000kr,

0739 896 644

22 april

Säljes

Kaninhus

Oanvänt kaninhus, byggt av eu pallar och med plåttak. Finns i Lidköping. 800kr

Tel: 0708 226 390

Säljes

Skinnsoffa

hörnsoffa äkta oxblodsskinn säljes 90% oanvänd endast 2 sits använd litegrann. Praktisk 3H2 el 2H3 omkopplingsbar snygg modell elegant stilren. Gedigen från Finland 12.900 kr

Norrbottenove@hotmail.com eller Tel 070/4002767