Bohuslän Big Band hyllar Charlie Parker med nytt album

Inspelat i Varas nya scenlokal

Publicerad tisdag, 18 maj 2021, 15:09 av Redaktionen

Få musiker har gjort så stort avtryck i musikhistorien som saxofonisten och kompositören Charlie Parker. Nu hyllas han av Bohuslän Big Band med ett helt nytt album med släpp 11 juni.

Med sitt säregna spelsätt och utvecklande av bebop-musiken kom Charlie Parker, tillsammans med sin musikaliske själsfrände Dizzy Gillespie, att på 40-talet ruska om jazzen och gränserna för dåtidens musikaliska normer. För att uppmärksamma att Parker år 2020 skulle fyllt 100 år åkte Bohuslän Big Band på turné med storbandstolkningar av hans legendariska musik. Nu kommer alltså albumet med musiken från turnén, Chasin’ the Bird.

– Det är överväldigande att tänka på hur mycket Parker åstadkom under sitt dramatiska och korta liv. Man kan säga att han levde i samma höga hastighet som han spelade på sin saxofon, skriver Samuel Olsson på konvolutet till skivan. Samuel som spelar trumpet i Bohuslän Big Band har intresserat sig mycket för Charlie Parker i samband med turnén och inspelningen.

Skivan är något av Bohuslän Big Bands eget hantverk. Inspelningen gjordes på Vara Konserthus, med hela storbandet i samma rum.

– Vi kände att det passade musiken bäst att spela in alla samtidigt. Det var också väldigt roligt för oss musiker, om än mycket krävande eftersom vi inte hade möjlighet att reparera eventuella misstag, skriver Samuel.

Bandet är minst sagt involverade i flera aspekter av albumet. För inspelning och ljuddesign står bandets trombonist Christer Olofsson. Inför produktionen skrevs även tre helt nya arrangemang av bandmedlemmarna Christer Olofsson, Samuel Olsson and Niclas Rydh. Bohuslän Big Band är också glada över att vara de första som spelar in ett färgstarkt arrangemang av “Hot House” skrivet 1984, av en ung Maria Schneider när hon fortfarande studerade på University of Minnesota.

