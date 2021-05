Glädjetjut över att pandemiregler kan minskas

Lättnader kan komma 1 juni

Publicerad onsdag, 12 maj 2021, 14:52 av Redaktionen

Idrotten, nöjeslivet, kyrkor och restauranger kan få nya förutsättningar för sin verksamhet om smittspridningen fortsätter att sjunka, om pressen på sjukvården minskar och alla vaccinerar sig.

Restauranger kan fö utöka öppettiden några timmar kvällstid.

Kulturevenemang kan få ta emot publik inom vissa ramar.

Idrotten kan börja ha tävlingar utomhus i mindre skala, och läktarna kan komma att få ta emot upp till 500 åskådare.

Allmänna råd och rekommendationer om avstånd med mera ska fortfarande tas i hänsyn. Förtydligande kring de olika punkterna (eventuella övernattningar, ålder för barn och ungdomar, vad som menas med mindre skala med mera) kommer att ges när Folkhälsomyndigheten gått ut med detta.

Alla detaljer är inte presenterade hos Folkhälsomyndigheten än. Men några reaktioner har kommit:

Idrotten

Lättnader för tävling och match utomhus, sommarläger samt tävling och match inomhus för barn och ungdomar från den 1 juni. Det berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten idag. Ytterligare lättnader är bland annat öppning för 500 personer i sittande publik utomhus och för 150 personer tävlingar i skog, på vatten och väg från den 1 juni.

– Det är ett besked som ger möjlighet att ta ett första steg tillbaka mot ett mer normalt läge även om vi får vänta ännu några veckor. Detta ger energi till hela idrottsrörelsen och även de idrotter med arena i skog på väg och vatten och glädje till de som tålmodigt väntat och längtat efter att få följa sin favoritidrott på plats igen även om det bara är ett första steg, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Regeringen meddelade idag att förändringarna ska gälla från den 1 juni. Samtidigt meddelade Folkhälsomyndigheten lättnader i restriktioner för tävling, match, sommarläger, publik, beroende på inom eller utomhus och om publiken har anvisad plats eller inte. Även dessa ska gälla från den 1 juni.

– Även om vi ser positivt på att det nu kommer lättnader så hade vi hellre sett att bedömning av antal både vad gäller publik och antal deltagare som kan tävla i skog, på väg och vatten bedömts utifrån storlek på arena och uppdelning av start- och målområde och möjlighet att hålla avstånd, säger Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen har ställt om många gånger under pandemin och kan ta stort ansvar för att genomföra arrangemang som tänker på hela flödet och pandemiavstånd.

– Nu måste vi tillsammans hålla i och hålla ut vad gäller restriktioner i vår vardag och vaccinera oss så att vi snart kan släppa på så att all idrott oavsett ålder och arena kan träna och tävla normalt igen, säger Björn Eriksson.

Detta gäller från den 1 juni:

– Tävling och match, mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar

– sommarläger och kollo för barn och ungdomar.

– Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.

– Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer

– 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus

– 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus

– 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus

– 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus

Skara sommarland

– I dag gav regeringen grönt ljus för lättnader i de restriktioner som hittills hindrat Skara Sommarland från att öppna. Efter 580 dagar av nedstängning är det äntligen dags att slå upp portarna och den 5 juni välkomnar vi gästerna till bad, karuseller och härliga sommardagar, skriver Skara Sommarland i ett pressmeddelande

Här är ett urval av de åtgärder vi vidtagit för att öppna på ett säkert sätt:

· Hela verksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regler.

· Vi öppnar endast för ett begränsat antal gäster per dag och alla biljetter måste förbokas online.

· Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter får nöjesparker släppa in 1 gäst per 20 kvadratmeter, vilket innebär 6 500 personer per dag.

· Olika ankomsttider införs för att minimera köbildning utanför entréer.

· Vi förbereder också för att införa olika slottider i vårt Tivoliland för att begränsa antalet gäster samtidigt och minimera trängsel.

· Vi inför digital kö till årets nyhet – Snake.

· Där det inte är möjligt att köa digitalt finns distansmarkeringar.

· Avståndsmarkeringar och skyltning i parken uppmanar gästerna att hålla avstånd.

· Trängselvärdar införs i parken som påminner våra gäster om att hålla avstånd.

· Sittytor avgränsas och anpassas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

· Utökade städrutiner har införts i hela parken.

· Utökade möjligheter för gästerna till handtvätt och/eller handsprit på toaletter samt centrala platser i parken införs.

· Handsprit finns att tillgå vid attraktionernas in- eller utgångar.

· Nya rutiner har tagits fram vid på- och avstigning i attraktionerna för att säkerställa distanshållning på plattformen och köområdet

· Endast personer i samma sällskap får åka bredvid varandra i attraktionerna

· Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika trängsel i tivoliattraktioner anammas, exempelvis att sällskap har möjlighet att hålla ett avstånd på minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap i åkattraktionen.

· Specifika regler för inomhusattraktioner införs, så att distanshållning i attraktionen säkerställs.

· Coronavirus överlever inte den klormängd vi har i våra pooler.

· Restauranger och matställen är anpassade efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

· Matbeställning via Sommarlands app införs på flertalet matställen.

· Föreställningar så som barnteater och dykshow ställs in till dess att restriktionerna lättar.

· Distanshållning och utökade hygienrutiner har införts i alla spel och lyckohjul.

· Skara Sommarland inför endast kontantfri betalning.

· Medarbetare utbildas i hygienrutiner, social distansering, trivsel-, ordnings-, och säkerhetsregler.

· Medarbetare ges möjlighet till att hålla avstånd till gäst. Medarbetare har möjlighet att bära munskydd, visir, handskar etc där det behövs.

· Riskanalyser av gemensamma personalutrymmen genomförs och åtgärder vidtas.