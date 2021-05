Majfesten – digital festival med många artister från Lidköping

Publicerad tisdag, 11 maj 2021, 13:26 av Redaktionen

Majfesten genomförs på fredag 14 maj och är en digital festival för unga i hela landet.

– Vi på Ung i Lidköping har tillsammans med 21 kommuner i hela Sverige gått samman och genomför nu en digital festival. Majfesten 2021 är en fest för alla unga i hela landet för att sprida lite glädje i pandemitider säger Anna Gunnarsson, ungdomslots på Ung i Lidköping.

Festivalen är uppbyggd av både lokala och riksartister. Kvällen mjukstartar klockan 17:00 och pågår sedan fram till klockan 23:00.

Riksartisternas hålltider:

19:00 Jeano

20:00 Be Baby

21:00 Jelassie

22:00 Cherrie

Mellan alla riksartister presenterar sig lokala artister på fliken Lidköping.

Från Lidköping deltar följande artister:

Adamah,

Ameronger & Jarnizz,

Moa Lans,

Wearealfas,

Kör med Estet Musik DLG samt Lillevi Peterson,

Alfred & Clara Hermansson,

Matilda Skarin & David Dekanovic,

Max Albinsson,

Casper Malmborg,

Kass Humor

Mockingbird Hillbillies,

Markus & Chekina,

Browsing Collection samt

Yearning For Distortion

– Jag och mina kollegor på Ung i Lidköping ser framemot fredagen, det kommer bli jättekul. Vi vill göra det lite extra roligt och kommer under kvällen lägga ut olika utmaningar på Ung i Lidköpings instagramkonto så håll koll där avslutar Anna Gunnarsson.

Så här följer du Majfesten:

www.majfesten2021.se (härifrån streamas all musik under kvällen)

@majfesten2021 (instagram)

https://www.facebook.com/majfesten2021

@ungilidkoping (här kommer det under helgen presenteras tävlingar, uppdrag och utlottningar)