Vänerns yta under normalt

Publicerad fredag, 07 maj 2021, 10:01 av Björn Smitterberg

Vänerns yta har varit normal i slutet av april, och nivån har inte ändrats. Men det är ny månad och då är ytan genomsnittligen högre. Så plötsligt är ytan ny 11 centimeter under det normala.

Normalt för maj är 44,63 meter.

I Lidköpings hamn lossar i dag ”Åland” last från Rostock. Nästa fartyg är Thunfartyget ”Helge” som kommer med last från Norge på onsdag, och på torsdag väntas ”Eken” som också har last från Norge.

