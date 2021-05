I krig med morfar – en kamp på Folkets Hus

Publicerad fredag, 07 maj 2021, 00:08 av Redaktionen

Vem vinner – morfar eller barnbarnet?

Det är en av filmerna som kommer upp på Folkets Hus i dag som handlar om vilka som är elakast i kampen om husets bästa rum. Robert de Niro spelar morfar!

Berlin Alexanderplatz

Stockholm filmfestival utsåg den till bästa film och nu kommer den äntligen upp på bioduken.

I Burhan Qurbanis Berlin Alexanderplatz följer vi flyktingen Francis som försöker hitta sin plats i ett kallt Berlin utan papper eller arbetstillstånd. Han tar tillfälliga jobb och försöker hålla huvudet högt, men snart lockas han av den karismatiske knarklangaren Reinholds erbjudande om att tjäna lätta pengar.

Francis dras in i stadens pulserande, kriminella nattliv och förälskar sig i prostituerade Mieze. Drömmen vaknar om att skapa sig ett annat liv med henne, men för sent inser Francis att den som litar på psykopaten Reinhold kan få betala ett högt pris.

Se trailer

I krig med morfar

Peter är en helt vanlig sjätteklassare som gillar att spela tv-spel och hänga med kompisarna.

När morfar Ed (Robert de Niro) flyttar in i familjens hus, måste Peter ge honom sitt älskade rum och i stället bo i det läskiga rummet på vinden. Han hämnas genom att tillsammans med sina vänner hitta på uppfinningsrika hyss, men de väntar sig inte att morfar ska samla ihop ett eget kompisgäng för att slå tillbaka mot dem.

Nu är det fullt krig, och vinnaren får rummet!

Se trailer

Tag plats här: www.folketshus-lidkoping.se

Restriktioner gäller – begränsat besöksantal.

Hela programmet:

Fredag

18.00 Nomadland

18.30 En runda till

Lördag

11.30 Nomandland

13.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

14.00 Billie

15.30 En runda till

16.15 Glaciär

18.15 örhandsvisning: Promising Young Woman

Söndag

15.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.30 The Man Who Sold His Skin

17.30 Förhandsvisning: Promising Young Woman

18.00 Nomadland

Onsdag

11.00 En runda till

11.30 Glaciär

18.00 Berlin Alexanderplatz

18.30 I krig med morfar

James Bond på Geek Academy

Nyligen flöt en knölval i land på Öland och även om det var en liten prick jämfört med de stora kusinerna i världshaven är bilderna av den stora högen varelse iögonfallande. Denna afton med Geek Academy pratar vi om valar och hur de eggat vår fantasi sedan urminnes tider. Storleken, sången och alla ledsamma öden de gått till mötes formar vår bild av havsjättarna. Självklart ingår ett valquiz i konceptet.

Du hittar oss som vanligt i coronatider på Discord: https://discord.gg/pmJn9Yw.

Geek Academy är en mötesplats för allehanda nörderier. Här lär vi oss av människor med specialintressen. Självklart går det fint att bara komma – spela, prata och hänga. Öppet för alla och kostnadsfritt. Arrangeras av Lidköpings Folkets Hus och Studiefrämjandet Skaraborg tillsammans med ett gäng grymma volontärer.

Onsdagar kl. 17-20