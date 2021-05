Hört på stan: Håll tyst…!

Publicerad fredag, 07 maj 2021, 12:11 av Björn Smitterberg

Största möjliga tystnad inträdde. Det blev en konstig presskonferens med kultur- och fritidsnämnden på torsdagen.

Presskonferensen tystnade helt när redaktören trädde in. Inte så konstigt.

Det var som så, att redaktören skulle klicka in för att delta i presskonferensen digitalt – som vanligt numer. Någonstans i cyberrymdens ventriklar ville det sig inte. Gång på gång försökte redaktören koppla in sig – men fick bara ett tjut som svar – troligen ett sådant som gnistkunniga kallar bärvåg.

Efter många försök, omstart av dator och av fibernätet, så började tjutet.

– Håll tyst, halvskrek redaktören med bestämd ton för att cyberrymden skulle höra.

Just i det ögonblicket fungerade allt.

Mikrofonen hos redaktören var på. Det första alla på presskonferensen hörde var redaktören hojta Håll tyst.

Och tyst blev det. Alla tittade förunderligt och till slut kom frågan: Ska VI vara tysta?

Nej, det var slumpen som fick systemet att fungera samtidigt som redaktören bröt samman. Så, ursäkta Anders på NLT, att jag avbröt dig så plötsligt och konstigt. Det var inte meningen…

– Har du träffat någon? Vilka?

Frågorna blir relevanta när det ringer en person och vill smittspåra.

Redaktören fick frågorna i veckan. Tankarna började snurra.

Arbetsplatsen? Nej inget närgånget.

Bostaden? En serviceman gjorde tillsyn på värmepumpen. Men maskerade höll vi avstånd. Nej, han är inte aktuell.

Grannar? Nej, inget närgånget heller.

Butiker? Möjligt även om redaktören lätt håller avstånd – ingen vill komma nära redaktören.

Hissar? Nej, åker alltid ensam.

Summa summarum – det är inte lätt att veta hur och var man haft kontakt med andra de senaste veckorna. Smittspårning är inte lätt. Man får hålla sig borta. Lidköpingsnytts redaktion är bara öppen på begäran. Annars är redaktionellt arbete förlagt till arbetsrummet i bostaden, och när vädret är gott förstås på den inglasade altanen (ofta 35-40 grader varmt) eller utomhus på uteplats.

Nu har det ju regnat ett par dagar. Men redaktören vet att nu börjar det klia i simfötterna – en pool skulle va fint. (Och dyrt). Gärna inbyggd i ett växthus så vattnet håller värme av sig själv utan tillförd el. Särskilt har längtan blivit stor när de sedvanliga turerna till Badhuset uteblivit.

Snart är ju sommaren här, redaktören tänkte i tisdag boka in sig på en tur till Gotland. Numera går ju färjor var och varannan timme. Trots att redaktören försökte hitta plats på lite olika tidpunkter och veckor var det tji – fullbokat! Bilplats OK, men personbiljetter icke. Kanske för att man av smittoskäl dragit ned på platsantalet. De här färjorna räknas som föredömen när det gäller smittskydd. (Det är ju inte svårt om man inte får åka med…)

Annars rekommenderas en resa – gasdrift och hög hastighet. Resan går fort och rederiet köper all biogas den får tag i för att blanda ut naturgasen. Det är ungefär samma värld som Thun-fartygen börjar leva i. Oljan byts mot naturgas, som är miljövänligare, på sikt kommer biogasen. Redaktören ska försöka boka igen. Barnbarnet på öns mittpunkt måste bara besökas i år. Förra året blev ju inställt.

På tal om miljö – i onsdags betalade redaktören in klimatkompensationen för senaste halvårets bilkörning. Tog till ett ton extra koldioxid i uträkningen för att ta med det här med annan energi – även om redaktören köper vattenkraftel.

Miljökompensationen är enkel. Redaktören använder Viskogen.se som planterar träd i områden som varit skog i Afrika, men blivit öken. Och det är lokalbefolkningen som anställs för jobbet. 45 träd blev det denna gång. Klicka in och gör din hållbarhetsbudget, och se vad det kostar dig att kompensera. Det är billigare än många tror. Och nyttigt.

Nästa fredag tar redaktören ledigt från kåserandet. Det är klämdag, det gör inte ont. Bara klämmigt.

/God helg