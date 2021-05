Coronaläget – försämring i Lidköping

Medan Folkhälsomyndigheten i dag lade ett par scenarior över sommaren som visar att – om alla förhåller sig till restriktionerna – så kommer smittspridningen att minska betydligt. Men för den gångna veckan redovisas att smittspridningen i Lidköping förvärrats – nästan fördubblats.

Hur är läget i Lidköping just nu?

Den senaste veckan har 176 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+83 fall).

Sett till befolkningen har Lidköping haft 440 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå.

36 procent av boende i Lidköpings kommun har fått sin första dos.

Grannkommunerna

Den senaste veckan har 33 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Götene kommun. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan.

Sett till befolkningen har Götene haft 250 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 38 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Skara kommun. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan.

Sett till befolkningen har Skara haft 200 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 31 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Vara kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−8 fall).

Sett till befolkningen har Vara haft 190 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 10 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Grästorps kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+5 fall).

Sett till befolkningen har Grästorp haft 180 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Vaccination

Totalt har 388.008 personer fått sin första vaccindos i Västra Götalands län fram till vecka 17.

Det motsvarar ungefär 28,3 procent av befolkningen. Det är något färre än landet i sin helhet.