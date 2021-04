Förhandsvisningar på Folkan av uppmärksammad film

Publicerad fredag, 30 april 2021, 00:30 av Redaktionen

Här är något om de nya filmerna på Folkets Hus i Lidköping, bl a Promising Young Woman

Från den visionära regissören Emerald Fennell kommer nu en ny tolkning av hämnd.

Alla sa att Cassie var en lovande ung kvinna… tills en mystisk händelse plötsligt ändrade riktningen för hennes framtid. Men ingenting i Cassies liv är vad det verkar vara: hon är grymt smart, obarmhärtigt listig och hon lever ett hemligt dubbelliv om natten.

Nu är ett oväntat möte på väg att ge Cassie en chans att hämnas det förflutna i denna uppskakande och spännande historia. Biopremiären är planerad till 21 maj, men redan nu i helgen erbjuds tre förhandsvisningar i Lidköping.

Se trailer

Svenskt drama om pandemi

Se Lena Endre och Alexander Karim i nytt svenskt drama. Kaos råder i världen. Hälften av jordens befolkning har dött i en rasande pandemi. På ett hotell sitter två personer fast i karantän. Deras överlevnad hänger på att de följer restriktioner. Fysisk kontakt är lika med döden, och isolering är det enda hoppet om räddning.

Ändå är det människans natur att söka samhörighet. Medan de lär känna varandra växer kärleken, och till slut ställs de inför ett oåterkalleligt val. Vad händer när man måste välja mellan kärleken och livet?

Se trailer

Bioprogram 30 april-6 maj 2021

Åtta platser till följande föreställningar är nu släppta:

Fredag

11.00 En runda till

11.30 Nomadland (Bästa film på Oscars-galan)

13.30 Billie

14.00 The Man Who Sold His Skin

15.45 Raya och den sista draken (svenskt tal)

16.30 Glaciär

18.30 En runda till (Bästa internationella film på Oscars-galan)

20.30 Förhandsvisning: Promising Young Woman

Lördag

16.00 En runda till – på Röda Kvarn

18.30 Glaciär – på Röda Kvarn

19.00 Förhandsvisning: Promising Young Woman

Söndag

15.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.30 The Man Who Sold His Skin

17.30 Förhandsvisning: Promising Young Woman

18.00 Nomadland

Onsdag

11.00 The Man Who Sold His Skin

11.30 En runda till

13.15 Glaciär

Tag plats här: www.folketshus-lidkoping.se