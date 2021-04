Mötesplatsen – Gratis anslagstavla

Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad onsdag, 28 april 2021, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

ONSDAG 28 APRIL

Folkets Hus i dag

10-13 Foajén Utställning: Här kommer Maja med vänner!

Bio:

11.00 En runda till, 11 år

11.30 Nomadland, Barntillåten

TORSDAG 29 APRIL

Klubb Maritim

Segelsällskapet Westgötarne´s klubbhus: 19 Filmafton (Samtidigt reservdag för årsmötet – om det ej kan hållas 26 mars)

STF Lidköping

Matrosgatan P-plats: Vårvandring till Östra Sannornas naturreservat på Hela Sveriges Friluftsdag. Anmälan till Gun Andersson 076-1428230 eller Inger Alteryd 0703-380389. Gratis för STF-medlemmar, 40 kr icke medlem. Lättgånget. Ca 8 km. Vi går i mindre grupper om max 8 personer. Martin Bolms följer med som fågelguide. Tag med egen fika.

FREDAG 30 APRIL

Folkets Hus i dag

10-19 Utställning: Här kommer Maja med vänner!

11.00 En runda till, 11 år

11.30 Nomadland, Barntillåten

13.30 Billie, 11 år

14.00 The Man Who Sold His Skin, 11 år

15.45 Raya och den sista draken (sv. tal, sv. text), 7 år

16.30 Glaciär, 15 år

18.30 En runda till, 11 år

20.30 Förhandsvisning: Promising Young Woman, 15 år

LÖRDAG 1 MAJ

Folkets Hus i dag

11-19 Utställning: Här kommer Maja med vänner!

16.00 Röda Kvarn En runda till, 11 år

18.30 Röda Kvarn Glaciär, 15 år

19.00 Förhandsvisning: Promising Young Woman, 15 år

SÖNDAG 2 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Hasslösa

Folkets Hus i dag

15.00 Raya och den sista draken (sv. tal, sv. text), 7 år

15.30 The Man Who Sold His Skin, 11 år

17.30 Förhandsvisning: Promising Young Woman, 15 år

18.00 Nomadland, Barntillåten

MÅNDAG 3 MAJ

STF Lidköping

Villaparken: 17,30 hälsovandring. Skogshyddans parkering Pris: Medlem 50 kr/ Icke medlem 90 kr. Ta med: Penna + Kläder och skor efter väder. Terräng: Plan mark samt skogsmark med viss nivåskillnad. Anmälan via SMS Senast 28 april till Ingalill Sjöqvist 0733-93 18 65 Inger Alteryd 0703-38 03 89 Vi går 2-3 km i Villaparken där några sjukvårds- och hälso-relaterade frågor finns uppsatta. Vi samlas därefter i på Skogshyddan för genomgång av lite enklare åtgärder vid eventuella kroppsskador som kan ske ute i skog och mark. Fika till självkostnadspris intas för de som känner sig sugna på Skogshyddans Cafè

TISDAG 4 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

ONSDAG 5 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

Folkets Hus i dag

10-13 Utställning: Här kommer Maja med vänner!

11.00 The Man Who Sold His Skin, 11 år

11.30 En runda till, 11 år

13:15 Glaciär, 15 år

TORSDAG 6 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

FREDAG 7 MAJ

Information om upphandling

Digitalt via teams: 08 David Braic, upphandlingschef i Lidköpings kommun samt Anna Sundbom, näringslivschef, informerar. Anm delt – klicka

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

LÖRDAG 8 MAJ

SÖNDAG 9 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Torp Öglunda

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

TISDAG 11 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

ONSDAG 12 MAJ

IF Fregatten

Digitalt: 18 Årsmöte. Anm delt senast 3 maj till 073-8298953 (mån, ons, fre)

LÖRDAG 15 MAJ

STF Lidköping

Halleberg: 09 Vandring i Hallebergs glömda stad och fantastiska gruva. Beräknad hemkomst kl14.30. Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan. Tag med egen matsäck. Pris: 0 kr medlem/ 40 kr icke medlem, samt 110 kr vid eventuell samåkning. Anmälan genom sms till: Pamela Birgersson 072-3006822 eller Daniel Jormeus 070-5268392. Sista anmälningsdag: 7 maj. Vandringen är i kuperad terräng.

SÖNDAG 16 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Sjölunda skola

SÖNDAG 23 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Simsjön Skövde

TISDAG 25 MAJ

STF Lidköping

Varnhem: 17,45 Vårpromenad i Varnhem. Samling på parkeringen vid Klosterkyrkan i Varnhem. Samåkning eller i egen bil. Pris: Medlem 0 Kr/ 40 kr icke medlem. Att ta med: Egen fika. Kläder skor efter väder Anmälan via SMS senast 21 maj till Ingalill Sjöqvist 0733-931865 Lennart Andersson 0703-655 727 En promenad på 6-8 km i vacker landsbygd och på anrika vägar.

TORSDAG 27 MAJ

Klubb Maritim

Blombergs hamn: 17,15 samling vid Läckögrillen för gemensam avfärd till Sigrid Storråda i Blomberg.

SÖNDAG 30 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Tranums kyrka

TISDAG 8 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder. – Inställt

ONSDAG 9 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder. Inställt

TORSDAG 10 JUNI

Motortorsdag

Nya Stadens torg: Premiärkväll för 2021. Under förutsättning att pandemiregler tillåter.

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder. Inställt

FREDAG 11 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder. Inställt

Studentutspring Skara

Katedralskolan – hela dagen: utspringklassvis.

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för tredagars vandring: 8,30-11 Hällekis skola. Tredagars vandringsled men det är även kinnemil alla dagarna. För mer info 0708 28 48 29

LÖRDAG 12 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder. Inställt

LÖRDAG 19 JUNI

STF Lidköping

Vandring på Hållö i Bohuslän: 8 Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan för samåkning. Pris: 250 kr medlem / 300 kr icke medlem, I priset ingår båtresa, guidning i naturum/fyren. Anm till: Daniel Jormeus 070-5268392 eller Inger Alteryd 0703-380389. Ta med mat/fika för hela dagen och badkläder Hållö ligger ute i kustbandet utanför Kungshamn och Smögen. Badar gör vi i den fina marmorbassängen.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.