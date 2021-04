Privatannonserna – annonsera gratis i en lokal marknad

portionsformar, badrumsskåp, dubbelvagn, kaninhus

Publicerad måndag, 26 april 2021

26 april

Säljes

Portionsformar

Säljes 8 st Rörstrands Forma Portionsformar 40 kr/st

Tel: 073-827 7395

Säljes

Toalettskåp

Litet toalettskåp 58x40x15 cm. 100 kr

Tel: 073-827 7395

Säljes

Dubbelvagn

Dubbelvagn 1000kr,

0739 896 644

22 april

Säljes

Kaninhus

Oanvänt kaninhus, byggt av eu pallar och med plåttak. Finns i Lidköping. 800kr

Tel: 0708 226 390

Säljes

Skinnsoffa

hörnsoffa äkta oxblodsskinn säljes 90% oanvänd endast 2 sits använd litegrann. Praktisk 3H2 el 2H3 omkopplingsbar snygg modell elegant stilren. Gedigen från Finland 12.900 kr

Norrbottenove@hotmail.com eller Tel 070/4002767

21 april

Säljes

Stolar

Säljer 6 st stolar. Färgen (de är betsade) är lite skavd på några ställen men det går att fixa till för den som vill. 300 kr för alla 6 stolarna.

070-286 5018

Säljes

Kristallkrona

Exklusiv stor kristallkrona, 8 ljus exklusiv kristall elegant stilren För hus eller lägenhet säljes billigt 5.950:-

norrbottenove@hotmail.com eller telefon 070-4779602

Säljes

Hängsmycke

Fyrklöver i silver m kedja i silver. 100:-. Finns i Lidköping.

070 3918 492

Säljes

Taklampa

i fint skick. Dock är en glödlampa trasig. 100 kr.

070-2865018

20 april

Säljes

Flytväst

Baltic flytväst, kajak/paddel 70+ kg Precis nyinköpt o oanvänd (felköp) 350 kr

0733-290 806

Säljes

Bälteskudde

från baby travel Mycket fint skick. 80 kr, prutat och klart.

070-286 5018

19 april

Säljes

Hörnbänkskiva

Sten ” Emerald black”. 141×108 cm, ytterkanter. 3 cm tjock. Pris 300:-

Tel: 070-263 59 57

Säljes

Åkgräsklippare

startar o funkar men defekter finns. 1000kr

13 april

Säljes

Tekoppar m m

Arabia Valencia Ulla Procope’

Tekoppar med fat 8 st

Assietter 6 st

Sockerskål 1 st

Pris 3000:-

0705 923 388

12 april

Säljes

Skogskärra

5000 kr

0708 994 468

Säljes

Pinnstol

75:-

0704-335 556

Säljes

Fåtölj

100 :-

0704-335 556

Säljes

Bords/fönsterlampa

Ego stengods ateljé

100:-

0704-335 556

Säljes

Barncykel

Pinepeak, 12 tum, i gott skick, inkl. stödhjul och cykelstöd Pris:500:-

Tel: 0706 682 736

Säljes

Taklampa

Höjd 57 cm Diameter 38 cm Upphängning 40 cm Pris 900 kr

Tel nr 073 0327 156

11 april

Säljes

Spinnspö

Abu Garcia Vendetta Premium spö i kolfiber med fina detaljer. 8 fot. 10-30 gram. Originalfodral. Helt nytt. Pris 700 kr

Tel 0730 619 448

Säljes

Studentklänning

Storlek medium. 1000:-

0760 244 426

Säljes

Gocart-däck

2 st. 11×6,00 -5

2 st. 10×4,50 -5

Pris 250 kr.

10 april

Säljes

Fotokonst

Från Kvarnviken, Oskarshamn. 50 kr. Finns i Lidköping.

070 3918 492

6 april

Säljes

Rumsavdelare

Jysk. 500 kr.

0727-375511

Säljes

Rullgardin

Mörkl. 180×170 vit. Hämtas i Lidköping

Tel nr : 0739 067 530 Pris: 50 kr

Säljes

Säng

Säljes för 1100 kronor. Madrass ingår inte. Lite märken finns.

0727-375511

Säljes

Hylla med skrivbord

500 kronor. Lite märken finns

0727-375511

Säljes

Hylla

Ikea. Vit. 500 kronor

0727-375511

5 april

Säljes

Barnsäng

Gammal utdragbar barnsäng. 500 kr.

Säljes

Matsalsgrupp

Matsalsbord ”Carpati” med 2 st iläggsskivor och 6 st stolar med tygklädsel . Allt i antikbonad ek. Bordets mått 156cm x 99cm höjd 72cm. Iläggsskivornas mått 50cm. I väldigt bra skick. Pris: 1300kr.

Tel: 0705 669 371

Säljes

Böcker

17 st inbunda böcker ”Jordens djur” 140:- finns i Lidköping

070 670 4952

1 april

Säljes

Kolonilott

p g a sjukdom. Liten stuga/förråd, mycket blommor.

Ring 60431 em eller kväll.

31 mars

Säljes

Fiskeböcker

Torrflugefiske, Klassiska laxflugor, 75kr/st

0706 828 595

Säljes

Fiskeflugor

Ett 100.tal obeg.flugor i askar. 5kr/st

0706 828 595

30 mars

Säljes

Rörstrand-tallrikar

8 st Rörstrands tallrikar Aragona 320:-

073-8277395

Säljes

Stickmaskin

Toyota stickmaskin, 500 kr.

Tel. 0733-540318

Säljes

Korgmöbler

Två stolar och ett bord, 300 kr.

Tel.

Säljes

”NISSE-hylla”

Hyllplan 26 st. 30×80

Hyllplan 11 st. 30×100

Tidskriftshylla 1 st 30×80

Hyllhörn 5 st

Hyllkant 4 st

Hyllstegar 9 st

Kryss i metall 3 st

1000:-

29 mars

Köpes

Kanot

i bra skick. Gärna bred och stadig. Typ Trapper el liknande.

070 677 2434

27 mars

Säljes

Spegel

Äldre oval spegel med slipat glas, 78 hög 61 bred ,pris 250kr. Finns i Lidköping.

Mobil 076 802 4292