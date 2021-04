Ny film: Maronas fantastiska resa

När hunden Marona råkar ut för en olycka, ser hon tillbaka på sitt liv och sina ägare.

Om det handlar filmen om Marona som i dag har premiär på Folkets Hus.

Hörär finns Manole, akrobaten som ger Marona sitt första namn – Ana. Här finns också Istvan, ingenjören som tar med henne till olika byggplatser, och den lilla flickan Solange, som blir hennes bästa vän.

Marona har älskat dem alla, levt för stunden och hittat glädje i de små sakerna. Familjefilmen Maronas fantastiska resa bjuder på en vacker historia om ett rikt hundliv. Barntillåten.

The Man Who Sold His Skin är en helt annan film som har premiär i dag

Sam Ali har flytt från kriget i Syrien till Libanon, men ser ingen framtid där. Han drömmer om ett liv i Europa tillsammans med sitt livs stora kärlek, Abeer. Plötsligt får han ett oväntat erbjudande: en av världens stora samtida konstnärer vill ställa ut honom som ett levande konstverk – med passet intatuerat på ryggen. En biljett till friheten? Eller tvärtom.

Från 11 år.

Åtta platser till följande föreställningar är nu släppta:

Fredag

14.30 Brevfilmen

15.00 Maronas fantastiska resa

16.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

17.15 The Man Who Sold His Skin

19.00 Nomadland

19.30 En runda till

Lördag

15.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.30 Billie

17.30 En runda till

18.00 The Man Who Sold His Skin

Söndag

15.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.30 Maronas fantastiska resa

17.30 En runda till

17.45 Nomadland

Onsdag

11.00 En runda till

11.30 Nomadland

