Mötesplatsen – Gratis anslagstavla

Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad torsdag, 22 april 2021, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

Skicka in ditt evenemang till redaktion@lidkopingsnytt.nu.

Välkommen att skicka in det ni planerar – strykning får göras om det behövs senare om pandemiläget kräver ändringar.

TORSDAG 22 APRIL

FREDAG 23 APRIL

Folkets Hus i dag

15-19 Foajén Utställning: Här kommer Maja med vänner!

Bio:

14.30 Brevfilmen,

15.00 Maronas fantastiska resa,

16.30 Raya och den sista draken (sv. tal, sv. text), 7 år

17.15 The Man Who Sold His Skin, 11 år

19.00 Nomadland, Barntillåten

19.30 En runda till, 11 år

LÖRDAG 24 APRIL

STF Lidköping

Dättern: 09 Fågelvandring naturreservatet Dättern, Grästorp. Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan Lidköping. Beräknad hemkomst ca kl 14. Pris 0 / 40 kr icke medlem. Anmälan till: Lennart Andersson 0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389. Tag med matsäck. Sista anmälningsdag: 22 april Ornitolog Jonas Lind. Dättern är ett viktigt område för flyttande och häckande fåglar.

Iqbal-dagen

Iqbals torg/Särnmarkstorget: 11 blomsternedläggning vid Iqbals minnessten. Arr BLLF Sweden.

Folkets Hus i dag

14-18 Foajén Utställning: Här kommer Maja med vänner!

Bio:

15.00 Raya och den sista draken (sv. tal, sv. text), 7 år

15.30 Billie, 11 år

17.30 En runda till, 11 år

18.00 The Man Who Sold His Skin, 11 år

Folkrace

Motorstadion. 2-dagars. Arr Vara Motorklubb

SÖNDAG 25 APRIL

Folkrace

Motorstadion. 2-dagars. Arr Vara Motorklubb

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Vättlösa Momossen

Folkets Hus i dag

14-18 Foajén Utställning: Här kommer Maja med vänner!

Bio:

15.00 Raya och den sista draken (sv. tal, sv. text), 7 år

15.30 Maronas fantastiska resa, Barntillåten

17.30 En runda till, 11 år

17.45 Nomadland, Barntillåten

MÅNDAG 26 APRIL

Kommunfullmäktige

Digitalt: 14 sammanträde

ONSDAG 28 APRIL

Folkets Hus i dag

10-13 Foajén Utställning: Här kommer Maja med vänner!

Bio:

11.00 En runda till, 11 år

11.30 Nomadland, Barntillåten

TORSDAG 29 APRIL

Klubb Maritim

Segelsällskapet Westgötarne´s klubbhus: 19 Filmafton (Samtidigt reservdag för årsmötet – om det ej kan hållas 26 mars)

STF Lidköping

Matrosgatan P-plats: Vårvandring till Östra Sannornas naturreservat på Hela Sveriges Friluftsdag. Anmälan till Gun Andersson 076-1428230 eller Inger Alteryd 0703-380389. Gratis för STF-medlemmar, 40 kr icke medlem. Lättgånget. Ca 8 km. Vi går i mindre grupper om max 8 personer. Martin Bolms följer med som fågelguide. Tag med egen fika.

SÖNDAG 2 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Hasslösa

MÅNDAG 3 MAJ

STF Lidköping

Villaparken: 17,30 hälsovandring. Skogshyddans parkering Pris: Medlem 50 kr/ Icke medlem 90 kr. Ta med: Penna + Kläder och skor efter väder. Terräng: Plan mark samt skogsmark med viss nivåskillnad. Anmälan via SMS Senast 28 april till Ingalill Sjöqvist 0733-93 18 65 Inger Alteryd 0703-38 03 89 Vi går 2-3 km i Villaparken där några sjukvårds- och hälso-relaterade frågor finns uppsatta. Vi samlas därefter i på Skogshyddan för genomgång av lite enklare åtgärder vid eventuella kroppsskador som kan ske ute i skog och mark. Fika till självkostnadspris intas för de som känner sig sugna på Skogshyddans Cafè

TISDAG 4 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

ONSDAG 5 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

TORSDAG 6 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

FREDAG 7 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

LÖRDAG 8 MAJ

SÖNDAG 9 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Torp Öglunda

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

TISDAG 11 MAJ

Stålhane i sta’n!

Vänermuseet: Utställningen visar föremål från Carl-Harry Stålhanes rika och varierande produktion, både från tiden på Rörstrand, men också från åren med Designhuset. Visas t om m 18 juli. Pandemirekommendationer gäller.

ONSDAG 12 MAJ

IF Fregatten

Digitalt: 18 Årsmöte. Anm delt senast 3 maj till 073-8298953 (mån, ons, fre)

LÖRDAG 15 MAJ

STF Lidköping

Halleberg: 09 Vandring i Hallebergs glömda stad och fantastiska gruva. Beräknad hemkomst kl14.30. Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan. Tag med egen matsäck. Pris: 0 kr medlem/ 40 kr icke medlem, samt 110 kr vid eventuell samåkning. Anmälan genom sms till: Pamela Birgersson 072-3006822 eller Daniel Jormeus 070-5268392. Sista anmälningsdag: 7 maj. Vandringen är i kuperad terräng.

SÖNDAG 16 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Sjölunda skola

SÖNDAG 23 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Simsjön Skövde

TISDAG 25 MAJ

STF Lidköping

Varnhem: 17,45 Vårpromenad i Varnhem. Samling på parkeringen vid Klosterkyrkan i Varnhem. Samåkning eller i egen bil. Pris: Medlem 0 Kr/ 40 kr icke medlem. Att ta med: Egen fika. Kläder skor efter väder Anmälan via SMS senast 21 maj till Ingalill Sjöqvist 0733-931865 Lennart Andersson 0703-655 727 En promenad på 6-8 km i vacker landsbygd och på anrika vägar.

TORSDAG 27 MAJ

Klubb Maritim

Blombergs hamn: 17,15 samling vid Läckögrillen för gemensam avfärd till Sigrid Storråda i Blomberg.

SÖNDAG 30 MAJ

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för dagens vandring: 8,30-11 Tranums kyrka

TISDAG 8 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder.

ONSDAG 9 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder.

TORSDAG 10 JUNI

Motortorsdag

Nya Stadens torg: Premiärkväll för 2021. Under förutsättning att pandemiregler tillåter.

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder.

FREDAG 11 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder.

Studentutspring Skara

Katedralskolan – hela dagen: utspringklassvis.

Vandringsklubben Lundsbrunn

Start för tredagars vandring: 8,30-11 Hällekis skola. Tredagars vandringsled men det är även kinnemil alla dagarna. För mer info 0708 28 48 29

LÖRDAG 12 JUNI

Internationell Matfestival

Nya Stadens torg: Maträtter från 15 länder.

LÖRDAG 19 JUNI

STF Lidköping

Vandring på Hållö i Bohuslän: 8 Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan för samåkning. Pris: 250 kr medlem / 300 kr icke medlem, I priset ingår båtresa, guidning i naturum/fyren. Anm till: Daniel Jormeus 070-5268392 eller Inger Alteryd 0703-380389. Ta med mat/fika för hela dagen och badkläder Hållö ligger ute i kustbandet utanför Kungshamn och Smögen. Badar gör vi i den fina marmorbassängen.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.