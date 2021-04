Coronastatistiken för västra Skaraborg

Publicerad torsdag, 22 april 2021, 17:06 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Den senaste veckan har 81 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (−30 fall).

Sett till befolkningen har Lidköping haft 200 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 48 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Götene kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+19 fall).

Sett till befolkningen har Götene haft 360 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.

Den senaste veckan har 47 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Skara kommun. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan.

Sett till befolkningen har Skara haft 250 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 49 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Vara kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+19 fall).

Sett till befolkningen har Vara haft 310 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 12 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Grästorps kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+3 fall).

Sett till befolkningen har Grästorp haft 210 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Totalt har 279 545 personer fått sin första vaccindos i Västra Götalands län fram till vecka 15.

Det motsvarar ungefär 20,4 procent av befolkningen.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att vara hög i Västra Götaland. Antalet fall har ökat med nio procent jämfört med veckan innan och inom intensivvården är trycket extremt. Under 2021 har Västra Götaland varit det län som haft hårdast belastning när det gäller intensivvården.