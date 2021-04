Vänerns yta högre

Publicerad fredag, 16 april 2021, 10:43 av Björn Smitterberg

Vänerns vatten har fyllts på de senaste dagarna och är i dag nära det normala för april. Nivån var vid morgonens avläsning 44,52 meter vilket är 3 under det normala och 42 över referensytan.

Det väntas en intensiv vecka i Lidköpings hamn.

På söndag anländer Thunfartyget ”Eken” med last från Polen.

På måndag väntas två fartyg; ”Jutland” med last från Rostock, och ”Rix Spring” med last från Ryssland.

På onsdag väntas Thunfartyget ”Naven” och ”Andrea” som båda kommer med laster från ryska hamnar.