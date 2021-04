Hört på stan: Maskerad tillvaro

Publicerad fredag, 16 april 2021, 12:00 av Björn Smitterberg

De oväntade mötena fortsätter.

Bakom maskerna vi behöver dessa tider hälsar vi på människor vi tror döljer sig bakom maskerna. Och den du hälsar på känner inte igen dig heller.

Så här behöver det vara, åtminstone inomhus i offentliga lokaler ett tag till.

Husbilar

Redaktören har en gammal, gammal fastighet som ligger i Götene kommun. Denna gång ska det inte handla om paret kattugglor som bosatt sig i den nybyggda skorstenen.

Utan om sopor.

Redaktören har just fått en räkning på närmare 700 kronor för sommarhämtning av soporna. Det brukar bli så där tre, fyra gånger under sommaren. OK. tycker redaktören, även om det känns lite kostsamt. .

Ända till…

… kommunstyrelsen i Götene beslutade att husbilsboende i gamla brottet på Kinnekulle ska få ske mot en frivillig avgift. Frivillig avgift.

Redaktören betalar fastighetsavgift till Götene kommun, och vatten, sopor och allt. Men om jag bosätter mig naturskönt och geologiskt vackert vid en fiskesjö så får jag betala om jag vill.

Så frågan är om det här med gratis husbilscamping är lagligt. Antingen är det camping med allt det hör till – eller också en enkel övernattning utan att sopor och svartvatten behöver tömmas. Stenbrottet har ju en riktig campingplats på gångavstånd.

I Lidköpings hamn finns gratisplatser.

Dessa har enligt obekräftade vittnesuppgifter till redaktörn vid enstaka tillfällen tömt sitt svartvatten i hamnen, och även grillat varefter grillarna hamnat i Lidan. Ska det vara så – samtidigt som de som inte vill snylta använder campingplatserna och betalar för sig?

Digitaliseringen

Den är en plåga för många. Men i bland till glädje.

Redaktören får ofta artiklar av en person i Göteborgstrakten. Mannen vägrar att skaffa internet, och mobitelefonen kan bara ta emot sms. Inte samtal, inte bilder, allt han skickar kommer per post. Det är OK.

Häromdagen bad han redaktören att gå igenom sitt arkiv för han ville veta vad som skrivits om saken i Lidköpingsnytt. Det blev då att gå till datorn och be den leta igenom arkivet. Det blev mängder av svar, det tog en timme för skrivaren att skriva ut allt och slutligen ett tjockt kuvert att skicka till Göteborgstrakten. Så tittade jag – efter att ha vägt brevet – att det krävdes tio frimärken. Så många fanns inte i redaktörens skrivbordslåda, men på Posten kunde man köpa en kod och betala direkt via swish. Sagt och gjort, redaktören köpte en kod för det tunga brevet, fick 9 tecken tillbaka som skrevs på kuvertet i stället för frimärke.

Brevet blev digitaliserat, trots sin ursprungliga form.

Den som har konto vid posten kan faktiskt prenumerera på koder.

Frågan är förstås vad filatelisterna tycker.

(På bilden har nedre radens koder ändrats)

Minnesbilden:

Ullhandskrabba Lidköpingsnytt den 14 januari 2009

I veckan har det uppmärksammats att man ska försöka fiska ut ullhandskrabban från Vänern. Krabban är invasiv och hör inte hemma i Vänern. Den kan ha liftat in i insjön med fartyg. 2009 uppmärksammades ullhandskrabban i Lidköpingsnytt – och det var Vänermuseets biologer som stod för informationen till Lidköpingsnytt. En minnesbild bland andra. Bilden är från Vänermuseet.

Ett citat:

Det tillskrivs David Beckham – fotbollspelaren och superkändisen:

– Mina föräldrar har alltid funnits där för mig. Ända sen jag var ungefär sju.

/God helg.