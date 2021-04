4 nya i bandyns Hall of Fame

Christer Kjellqvist invald

lördag, 10 april 2021, 09:34 - Inskickat material

Svensk bandy Hall of Fame instiftades i mars 2012.

I årets selektion har juryn valt in Lena Craméus, Joe Lönngren, Christer Kjellqvist och Yngve Palmqvist.Äldst i den invalda kvartetten är den 91-årige hälsingesonen Yngve Palmqvist, svensk landslagsmålvakt på 1950- och 60-talet.

En av dambandyns verkliga pionjärer tar plats i Hall of Fame. Skyttedrottningen Lena Kraméus, med IF Boltic som moderklubb, dominerade bandyisarna under 1980- och 90-talet och arbetar sedan länge som naprapat i Vaxholm. När vi kontaktar Lena för att berätta att hon är invald i bandyns Hall of Fame blir hon riktigt förvånad och stolt.

– Jag trodde ärligt talat att jag inte fanns på listan över kandidater. Men jag måste säga att det är jätteroligt att mitt namn kommer att finnas med i den här exklusiva samlingen av spelare. Det är ett bevis på att man varit en toppspelare i bandy. Det känner jag stolthet över, säger Lena.

Dessutom väljs Joe Lönngren in. En riktig kulturbärare i Edsbyn och tidernas yngste svenska mästare på herrsidan.

Även Lidköpingsikonen Christer Kjellqvist finns med i den tionde selektionen.

– Det är verkligen ett fint rum att vara med i och det är roligt att få vara en del av den samlingen av stora profiler. Det känns absolut hedersamt, säger Christer.

Tidigare invalda i Bandyns Hall of Fame: 1. Sune Almkvist, 2. Torsten Tegnér, 3. Sven ”Sleven” Säfwenberg, 4. Ejnar Ask, 5. Pontus Widén, 6. Nils ”Nicke” Bergström, 7. Olle Sääw, 8. Ulf Fredin, 9. Bernt ”Bempa” Ericsson, 10. Ola Johansson 11. Jonas Claesson, 12. Bosse Nilsson, 13. Björn Swartswe, 14. Sören Boström, 15. Bengt ”Pinnen” Ramström, 16. Gunnar Galin, 17. Ann Elefalk, 18. Göran Sedvall, 19. Håkan Sundin, 20. Hans Elis Johansson, 21. Gösta ”Snoddas” Nordgren, 22. Lennart Backman, 23. Curt Einarsson, 24. Mikael Arvidsson, 25. Stefan Karlsson, 26. Hilding ”Moggli” Gustafsson, 27. Sven Karlsson, 28. Torbjörn Ek, 29. Anna-Karin Olsson, 30. Ola Fredricson, 31. Arne Argus, 32. Ove Eidhagen, 33. Jan-Erik Flink, 34. Lars ”Knatten” Olsson, 35. Mikael Forsell, 36. Gunnar Hyttse, 37. Jan “Habo” Johansson, 38. Leif Fredblad 39, Mats Carlsson, 40. Per Togner, 41. Einar Tätting, 42. Håkan Ohlsson, 43. Birgitta ”Gittan” Söderström, 44. Stefan ”Lillis” Jonsson, 45. Eric ”Pampen” Borgström, 46. Orvar Bergmark, 47. Anders Bridholm, 48. Hans Åström.

Hall of Fame-juryn består av journalisterna Claes-G Bengtsson, Lars Östling, Stisse Åberg och Toni Andersson.