Folkets hus visar Stefan Jarls Brevfilmen

Publicerad fredag, 09 april 2021, 00:46 av - Inskickat material

Stefan Jarl och den danske regissören Carsten Brandt har brevväxlat i många år när de bestämmer sig för att inleda en filmbrevväxling.

Det hela avbryts när Carsten drabbas av cancer, men Stefan fortsätter att skicka sina korta filmbrev till Carsten. Nu har Stefans obesvarade brev satts ihop till en långfilm om människans förhållande till naturen och samhället samt den slående ömhet till allt levande som har präglat Stefan Jarls filmskapande.

Se trailer

En runda till

Premiär på fredag. Människan är född med 0,5 promille för lite i blodet. Alkohol öppnar sinnet för omvärlden, alla problem minskar i betydelse och samtalen flyter lättare. I danska Thomas Vinterbergs hyllade och Oscars-nominerade film En runda till spelar Mads Mikkelsen en av de manliga lärare som tillsammans bestämmer sig för att genomföra ett ”vetenskapligt” experiment och se hur livet förändrar sig om de bara ser till att hålla promillehalten i blodet. Till en början fungerar det hela utmärkt. De trötta lektionerna fylls med energi, äktenskapen blommar och kompisträffarna blir gladare och gladare…

Se trailer

Bioprogram dag för dag 9-15 april

Åtta platser till följande föreställningar är nu släppta.

Fredag

17.00 Brevfilmen

19.00 En runda till

Lördag

14.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

17.00 En runda till

Söndag

14.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.00 Brevfilmen

17.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

17.30 Nomadland

Onsdag

11.00 Nomadland

11.30 Brevfilmen

Torsdag

18.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

Tag plats här: www.folketshus-lidkoping.se

Lindblad om mode och framtidens konsumtion

Framtidens konsumtion: konsumtionssamhället och e-handel är rubriken på föreläsningarna som ges i Lidköpings Folkets Hus fredagen den 9 april. I salongen sitter elever från De la Gardie-gymnasiet.

Andra kan följa föreläsningarna via streaming på Lidköpings Folkets Hus Youtube-kanal.

Föreläsaren Emma Lindblad från Centrum för modevetenskap på Stockholm universitet är flitigt anlitad som modevetare i media och doktorerade med avhandlingen ”Looking vanlig; neither too much nor to little – A study of consumption of clothing among mainstream youth in a Swedish small town”. Genom bland annat garderobstudier följde Emma hur majoriteten – de vanliga ungdomarna – identifierade sig gentemot minoriteten – och vad som krävs för att hålla sig inom ramen för det normala bland ungdomar i en svensk småstad. I denna föreläsning lär vi mer om den modekonsumtion som exploderat under pandemin – e-handeln.

Tider för föreläsningarna:

9 april kl. 9.45-10.25

9 april kl. 11.30-12.10