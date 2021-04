Digital presentation för presumtiva elever på De la Gardie

Publicerad torsdag, 08 april 2021, 08:59 av Björn Smitterberg

– För att ytterligare ge eleverna möjlighet till mer information inför gymnasievalet (omvalsperiod 15 april-15 maj) kommer De la Gardiegymnasiet att anordna DLG Open digitalt.

Det skriver gymnasiechefen på De la Gardiegymnasiet i ett skriftligt meddelande i dag.

Detta innebär att eleverna i årskurs 9 på samtliga skolor i Lidköping, Liljestenskolan i Götene och Nya Centralskolan i Grästorp kommer att kunna deltaga i tre informationspass under förmiddagen onsdag 21 april.

Eleverna kommer att via sin ipad eller dator kunna gå in på länkar för DLG:s olika program där man får information av och kan ställa frågor till lärare och elever om just det program man är intresserad av.

-Vi ser att det i nuläget tyvärr inte är möjligt att ta emot alla intresserade elever som vill besöka De la Gardiegymnasiet säger Magnus Thilén, gymnasiechef. Därför satsar vi på det digitala och tror det kan ge en bra bild av verksamheten. Vi vill visa upp den stora skolans bredd och valmöjligheter men också att det råder en god trygghet och en välkomnande atmosfär.

Eftersom det finns ett stort intresse bland elever i Vara och Skara att deltaga kommer det att finnas möjlighet att deltaga även för dessa elever via sina studievägledare.

